KTM le muestra la realidad a Pedro Acosta

Pedro Acosta fue de menos a más en 2025, saliendo de un pozo que parecía muy profundo pero que acabó con el murciano como uno de los mejores de las últimas carreras del calendario, algo de lo que tuvo mucha culpa una conversión con Pit Beirer

El futuro del mundial de MotoGP tiene nombre y apellidos, los de Pedro Acosta, sin embargo, la realidad es que en las dos campañas que lleva en la categoría reina, el murciano no ha logrado sacar todo su potencial. Pese a grandes momentos, como el primer tramo de su campaña de debut o el final de la pasada, está lejos de explotar todo el potencial que tiene. Y mucha culpa de ello la tiene una KTM que no ha sido ni mucho menos la mejor moto de la parrilla.

2025 fue el epítome de esto, con el murciano sufriendo y mucho para estar arriba, hasta que de repente en el tramo final del calendario, aumentó y mucho el nivel. Los motivos de ello son dos, primero Maverick Viñales, pues el 12 fue el primero en encontrar la forma de dominar una moto que parecía más cerca del furgón de cola del paddock y a partir de ahí Acosta siguió la senda. Mientras que el segundo es Pit Beirer, el director de la rama competitiva de KTM, que tuvo una conversación con él que le abrió los ojos.

En una entrevista a Speedweek, Beirer ha desvelado que fue muy claro con el joven español, que para él es el futuro en este deporte y uno de los que puede alcanzar el nivel de Marc Márquez, peor no lo mostraba y le dio un acicate en forma de desafío: “Si eres tan bueno como crees, entonces tienes que ser primero la mejor KTM. Si Viñales llega cuarto o quinto, entonces tienes que llegar cuarto o quinto también tú, quizá incluso tercero. Y entonces podemos hablar de la moto”. Y dio resultado con un gran tramo final.

2027 en el horizonte

Este 2026 Acosta va a ser uno de los grandes protagonistas del mundial, o al menos va a tener muchos ojos sobre él. El final de la pasada campaña habla de hasta donde puede llegar y la KTM parece que ir a más, además de que tras dos años con ella, cada vez la entiende mejor. No obstante, la realidad es que es muy probable que salvo que todo vaya muy bien, sea el último año de Acosta con los austriaco. Su contrato se acaba y de cara a 2027 hay espacios libres en todas las marcas, pero hay una que sobresale, Ducati. Acabar en Borgo Panigale es un viejo sueño del de Mazarrón y para alguien que conoce mucho los entresijos del paddock como Massimo Rivola, CEO de Aprilia, el 37 tiene el camino expedito hasta vestir de rojo.