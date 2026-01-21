Jorge Martín vuelve a pasar por quirófano: dos nuevas operaciones complican su inicio de temporada

El de Aprilia ha tenido que volver a pasar por el quirófano en dos ocasioens en las últimas semanas para corregir lesiones en el escafoides y la clavícula

La temporada 2025 sigue dejando secuelas en Jorge Martín. Y eso que la temporada la empezó con la máxima ilusión, luciendo el dorsal 1 en su Aprilia RS-GP25. Pero desde la pretemporada, las cosas no fueron fáciles. Sufrió una lesión en la mano izquierda en febrero que le hizo perderse las primeras citas en Tailandia, Argentina y en las Américas. Pero no solo eso, cuando logró debutar en el GP de Qatar sufrió una caída en la que fue golpeado por otra moto, con un resultado devastador: 11 costillas fracturadas y un neumotórax, dejándole fuera de las pistas de forma indefinida.

Jorge Martín vuelve a pasar por quirófano

Según informa Motorsport.com, el piloto de Aprilia ha vuelto a ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones en las últimas semanas. En la primera ocasión, para corregir la lesión sufrida en el escafoides de la mano izquierda, fruto de la lesión en febrero del año pasado en pretemporada. También ha tenido que entrar a quirófano para solucionar problemas en su clavícula derecha, que se fracturó a finales de septiembre en la carrera sprint en el GP de Japón.

Lesiones de las que ya se había operado Martín, pero que según informa el citado medio, la recuperación no estaba teniendo la suficiente consistencia. Eso sí, la buenas noticias es que tras este paso por el quirófano parece que se está recuperando, con la vista puesta en recuperarse al 100%. Precisamente por no sentirse en optimas condiciones decidió corregir ambas intervenciones. El piloto no se sube a una moto desde el test de Valencia del pasado mes de noviembre.

El test de Sepang, en duda

Tras el calvario de lesiones que sufrió el año pasado, parece que está algo más optimista de cara a la siguiente temporada. Pero a finales de año confesó que su cuerpo estaba ''biológicamente destrozado'' tras las operaciones y la ruptura de las costillas. De hecho, dejó atrás el número 1 -que portará Marc Márquez- y vuelve a su icónico 89, como un renacimiento tras la cadena de desgracias del pasado año. Tras estas últimas informaciones y teniendo en cuenta que los test de Sepang se celebran del 3 al 5 de febrero, su vuelta está en el aire.

Para Jorge Martín volver a Malasia en los test tiene además un componente psicológico importante, ya que su circuito fue donde comenzó la pesadilla hace ya casi un año, con la caída que marco la primera lesión de la temporda.