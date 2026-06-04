Jorge Martín reta a Marc Márquez en Hungría

El madrileño espera que el catalán llegue en mejores condiciones que lo hizo en Mugello y le otorga el papel de favorito para la carrera dominical

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, señala, respecto al Gran Premio de Hungría que este fin de semana se disputa en el circuito de Balaton Park, que está "animado" y que espera "disfrutar" de un buen fin de semana de carreras".

"Creo que es una buena oportunidad para seguir mejorando. Sabemos que hay áreas donde aún me faltaba trabajar, porque Marco -Bezzecchi- está subiendo el nivel cada vez más", reconoció Jorge Martín a los medios de comunicación presentes en el trazado húngaro.

Asimismo, Martín ha dejado claro lo que todavía le falta: "Cuando el ritmo es muy rápido cuesta pelear cara a cara, así que tengo que seguir mejorando en la clasificación y en la gestión de las ruedas, que fue un poco lo que me faltó en Mugello".

También ha hecho referencia al trazado de Balaton Park y lo que espera de él: "Cada pista es un mundo. Aquí la gestión de los neumáticos no es tan importante, es más de velocidad, pero seguro que hay otros problemas que solventar".

Jorge Martín tiene claro quién es su rival a batir

En este mismo sentido, reconoció el peligro que correrán en ciertas zonas del circuito: "Creo que el circuito está bien. Hay algunas chicanes en las que, si te caes, quizá pueda suponer un riesgo o una falta de seguridad. Pero creo que es un buen circuito, con buen asfalto. Somos pilotos profesionales y creo que podemos manejarlo".

Y cuando le preguntaron por quién es el favorito para ganar el domingo, 'Martinator' lo tuvo claro, Marc Márquez: "Espero que aquí esté para ganar. Porque el año pasado estaba en otro nivel, y es una pista que creo que se adapta mucho a su estilo. Así que viendo un poco cómo fue el año pasado, creo que aquí será el hombre a batir. Más incluso que Marco. Aquí es una de las pistas donde puede marcar la diferencia. Esperamos dar el máximo y poder estar a su nivel, pero lo veremos durante el finde".

Jorge Martín contesta a Massimo Rivola

Por último, le preguntaron por las declaraciones que dijo Massimo Rivola en Mugello sobre que él tenía experiencia de ganar un campeonato de MotoGP, pero también de perderlo. Y así le ha respondido: "La experiencia siempre es importante. No puedo prometer títulos a nadie porque eso es imposible. No hay forma de saber lo que va a pasar. Puedo prometer mi trabajo diario para intentar luchar por la victoria, para intentar mejorar. Voy a dar el 100% para intentar ser un piloto mejor en cada carrera. El resto será una incógnita. Lo veremos a lo largo de la temporada. Espero que esa experiencia me ayude a ganar".

¿Cómo es Balaton Park?

Situado cerca del hermoso lago Balaton y a menos de 100 kilómetros de la capital de Hungría, Budapest, el circuito de Balaton Park es una de las pistas más novedosas del panorama internacional. Inaugurado en mayo de 2023, el circuito tiene 4,08 km de longitud y un total de 17 curvas, diez de ellas de izquierdas y siete de derechas. Acogió MotoGP en 2025, tras no visitar el país desde 1992. Marc Márquez resultó ganador. Algunos puntos del trazado han suscitado algunos problemas, como las ratoneras primeras curvas.