Marc Márquez vuelve a cambiar las normas de MotoGP

Los organizadores del campeonato han aprobado y le han dado luz verde a otra 'norma Márquez' para evitar lo que ocurrió en la Sprint del GP de España en Jerez

Marc Márquez sigue marcando la historia de MotoGP hasta con sus caídas. El catalán cada vez que habla o propone algo para mejorar el campeonato, todos obedecen. O casi todos.

Y en el fin de semana del Gran Premio de Hungría, los organizadores de MotoGP le han vuelto a dar la razón para tratar de evitar que vuelva a producirse un incidente como el de la carrera sprint del Gran Premio de España en Jerez.

El piloto catalán se fue al suelo en la última curva, cuando rodaba en cabeza de carrera y cuando la lluvia empezaba a arreciar sobre el trazado jerezano. Marc decidió entrar al pitlane de una manera inusual, cruzando la línea blanca continua que lo delimita por el exterior, con el objetivo de cambiar de moto cuanto antes en base al procedimiento 'flag to flag'.

Una jugada maestra que le llevó a ganar aquella carrera corta y evitó la sanción pese a todo el revuelo que se formó. Marc demostró saberse el reglamento al dedillo y todos los 'vacíos legales' que en él existen para proceder de una manera lícita según este.

Eso sí, ya no lo podrá volver a hacer, porque la Dirección de Carrera de MotoGP tomó nota y ya ha actualizado la circular, la ha incluido en el reglamento y ha emitido el siguiente comunicado para que, desde este Gran Premio de Hungría, todos los pilotos sepan lo siguiente:

"Los procedimientos de entrada al pitlane se han actualizado formalmente en el reglamento, en consonancia con el protocolo de Dirección de Carrera emitido antes del Gran Premio de Francia.

En todas las sesiones en pista, incluidas las carreras, la única entrada y salida permitida al pitlane es utilizando el punto y la ruta de entrada/salida designados, definidos por la línea blanca discontinua, siguiendo el carril de entrada al pitlane y cruzando el punto de cronometraje de entrada al pitlane designado.

En todos los casos, se aplica la información específica circulares emitida por Dirección de Carrera para cada circuito, en la que se definen los caminos prohibidos para entrar. En caso de que no se cruce la línea blanca discontinua, o no se utilice el carril de entrada/salida al pitlane en su totalidad, los comisarios podrán imponer las sanciones que consideren oportunas".

Marc Márquez regresa Hungría como se fue

El catalán ha liderado casi al completo la primera tanda libre de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de MotoGP, disputada este viernes en el circuito de Balaton Park. El vigente campeón del mundo de MotoGP no lideraba una tanda libre inicial de entrenamientos, casualmente, desde que lo hiciera en este escenario el curso pasado.

No obstante, fue el murciano Pedro Acosta (KTM RC 16) fue la primera referencia de la categoría reina al rodar en su cuarta vuelta en 1:39.798, todavía muy lejos del récord establecido el pasado año por el español Marc Márquez con 1:36.518.

Apenas tres vueltas más tarde Acosta rebajó su registro hasta 1:39.005, pero por detrás de él iba un Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) que iba marcando parciales por debajo de la vuelta rápida, pero falló en el tercero de ellos y aunque se situó segundo, con 1:39.619, a más de seis décimas de segundo del 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Pero Marc Márquez no desistió en su empeño y con casi veinte minutos por delante el vigente campeón del mundo le arrebató la primera plaza a Acosta por escasamente dos milésimas de segundo, 1:39.003 en el undécimo giro y, en el siguiente, lo volvió a hacer con 1:38.626 y siempre con el mismo juego de neumáticos de compuesto intermedio en ambos ejes.

Con esa referencia de Marc Márquez se llegó hasta la última fase de la sesión, en la que el madrileño Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) se coló en la segunda posición, a 169 milésimas del campeón, por delante de Acosta, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y de los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) acabó en la novena posición, con su compañero de equipo y campeón del mundo de MotoGP en 2024, el español Jorge Martín, duodécimo.