Marc Márquez no se arrepiente de la decisión tomada

El de Cervera ha reconocido que el esfuerzo que hizo en Mugello le ha pasado factura durante la semana, pero volvería a hacerlo

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vigente campeón del mundo de MotoGP, insistió este jueves en que su decisión de volver en la carrera de Mugello (Italia) tras su lesión fue "correcta".

"Fue fantástico volver en Mugello, porque la verdad es que fue bastante duro, pero creo que lo abordamos de la manera correcta, sobre todo desde el punto de vista mental y tratando de pilotar en función de las sensaciones que teníamos en cada momento y es lo que hicimos durante todo el fin de semana", dijo Marc Márquez en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito de Balaton Park.

"Bien es cierto que hubo un par de momentos, en la práctica y en la clasificación, que estuvimos un poco fuera de control, porque empujamos más de lo que eran nuestras sensaciones, pero el resto del fin de semana lo afrontamos con las sensaciones con las que lo teníamos que afrontar y este fin de semana volverá a ser un poco lo mismo", reconoció.

Marc Márquez terminó muy dolorido en Italia

"Después de Mugello mi mejor amigo se podría decir que ha sido el hielo, para intentar desinflamar la zona de la mejor manera posible y, de todas formas, trataremos de abordar el fin de semana de la misma manera, con mi propia batalla interna", señaló Márquez respecto al fin de semana en Hungría.

Sobre su estado físico, destacó: "Es muy pronto para decirlo, porque en tres días no se puede decir que sientas ningún cambio importante, creo y espero poder decir que siento ese cambio entre Balaton Park y Brno".

"Ya veremos si en esa semana y media entre Hungría y la República Checa puedo experimentar un cambio importante, pero sé que no será un período breve en el que experimente ese cambio, se necesitarán algunas semanas y, sobre todo, para tener confianza en la moto, tendré que trabajar mucho, pero sobre todo tengo que recuperar mi mejor condición física", afirmó el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Marc Márquez no se ve con opciones de podio

En cuanto a sus posibilidades de alcanzar la gloria este fin de semana, el catalán fue contundente: "Si lucho por la victoria o por el podio, eso significaría que el resto está haciendo algo mal, pero si lo extrapolas al año pasado en Mugello, que hice la pole y gané, sería lo mismo, la misma mentalidad, pero el enfoque es trabajar en mi mismo, porque ahora mismo Marco -Bezzecchi- y Jorge -Martín- están en otro nivel y como me han demostrado en Mugello son muchísimo más rápidos que nosotros".

"Necesitaré mi tiempo, pero todo lo que se refiera a la espalda está bien; la parte frontal del bíceps y la clavícula y el hombro es donde tengo que hacer más trabajo, que son las partes que me lesioné en Indonesia, porque hay algunos músculos que están completamente vaciados, por decirlo de alguna manera, y tengo que trabajar en el gimnasio", explicó Marc Márquez.

Marc Márquez habla de la recuperación de su hermano Álex

Sobre la recuperación de su hermano Alex, señaló que "está mejorando", y añadió: "En cualquier proceso de recuperación la primera semana lo ves todo como supernegro, la segunda te empiezas a sentir mejor y, ahora, en la tercera, te encuentras en ese punto en el que tienes que pararle los caballos porque empieza a sentirse mejor a nivel emocional y de condición física".

Afirmó que su hermano "ahora quiere más", pero que afortunadamente "tiene un equipo muy bueno de doctores y fisioterapeutas que le están marcando los pasos correctos para regresar lo antes posible, pero todo dentro de los límites".