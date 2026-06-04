Iker Lecuona se marca un objetivo con el regalo que se ha encontrado en Hungría

Del Mundial de Superbike al de MotoGP, donde va a regresar pilotando una Ducati después de ser el elegido para reemplazar al lesionado Álex Márquez en Balaton Park

El español Iker Lecuona, en la actualidad piloto del mundial de Superbike, dice estar ilusionado con sustituir al lesionado Álex Márquez en el equipo Gresini Racing en el Gran Premio de Hungría de MotoGP este fin de semana porque va "con una Ducati".

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"Con eso lo digo todo, ya está, es fácil", indicó. No obstante, Lecuona ha reconocido a los medios de comunicación presentes en Balaton Park que "el nivel aquí está muy alto" y que, aunque no espera "nada", sí expresó su deseo de "hacerlo bien, lógicamente", tras reconocer que nunca ha dejado de ver la categoría reina del motociclismo, "salvo el primer año" después de salir de ella, tras disputar las temporadas de 2020 y 2021.

"Tengo experiencia, tengo el potencial, tengo la moto y tengo equipo, pero la realidad es que hace ya tres años que no cojo una moto de estas", reconoció Lekuona en alusión a algunas pruebas disputadas también como sustituto en 2023, e insistió en que aún le falta "entender cómo se rueda con la Ducati, cómo se usa el freno...".

El piloto valenciano, viejo conocido del mundial de motociclismo, ya que, además de competir en MotoGP de la mano de equipos de KTM y Honda, también fue piloto de Moto2 con Kalex, recalcó que quiere "hacerlo bien y no terminar último", aunque también confesó su ilusión por divertirse en la carrera.

¿Cuánto le queda a Álex Márquez para reaparecer?

Cabe recordar que Álex Márquez se fracturó la clavícula y una vértebra cervical (C7) en una fuerte caída que sufrió durante la disputa del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, al no poder evitar el impacto contra la moto del español Pedro Acosta (KTM RC 16), cuando a esta le falló la electrónica. Gresini rápidamente anunció que el de Cervera se perdería tanto la cita de Mugello como la de Balaton Park, por lo que podría estar apto, si no existen contratiempos, para el Gran Premio de la República Checa, que se disputa el fin de semana del 19 al 21 de junio.

Pedro Acosta no llega con buenas vibraciones a Balaton Park

Mientras tanto, el español Pedro Acosta (KTM RC 16), cuarto en la clasificación del Mundial de MotoGP, dice llegar al Gran Premio de Hungría que se disputa este fin de semana en el circuito de Balaton Park con "pocas expectativas".

"Es verdad que el año pasado fue bastante bien", recuerda Acosta, quien explica que fue "la primera vez" que lideró un viernes en MotoGP, "pero también había sólo una Aprilia competitiva, Marc (Márquez) estaba en su salsa y a las otras Ducati les estaba costando un poco más".

"Pero ahora llegamos con cuatro Aprilia arriba, están todas las Ducati y Marc seguro que está con ganas de dar un golpe en la mesa e intentar recuperar puntos en el campeonato, así que va a ser un fin de semana que se va a vender caro", explica 'Tiburón' Acosta a los medios de comunicación desplazados hasta el trazado húngaro.

Acosta señala que "no es cuestión de salvar la faena los domingos", sino de "ser competitivos cada domingo", que, reconoció, no lo están siendo, al tiempo que agregó que "es cuestión de intentar poner todo junto para dar alguna sorpresa".