El apasionante reto que Rafa Jódar tiene ahora en el circuito ATP

El joven tenista madrileño consiguió firmar una remontada espectacular ante Jesper de Jong y ahora se medirá al australiano Alex de Miñaur

A falta de Carlos Alcaraz, si hay ahora alguien que ilusione de verdad al aficionado del tenis español es el joven Rafa Jódar. Su manera de jugar hace presagiar que puede estar naciendo una figura importante dentro del tenis, aunque todavía le queda mucho camino por recorrer y mucho por demostrar. Por el momento, con su participación en el Mutua Madrid Open 2026, ya ha igualado las marcas de precocidad tanto de Rafa Nadal como del propio Alcaraz en el torneo.

Y es que como él mismo reconoce, todavía está en la fase de adaptación. Tras lograr su billete para la segunda ronda del certamen, el madrileño hizo una serie de confesiones en la rueda de prensa que reflejan la humildad con la que se está tomando todo este run run mediático que se está generando en torno a él en las últimas semanas.

Ante De Jong no le tembló el pulso en el momento más decisivo del partido y firmó una gran remontada para sumar una victoria más en su gira de tierra batida: “Tenía muchas ganas de competir aquí en Madrid, pero sabía que tenía que hacer un partido muy correcto, sobre todo en ciertos tramos del partido. No he empezado muy bien, eso es verdad, pero luego me he dado una oportunidad de mejorar. Esta vez ha salido cara, así que me voy contento con la victoria y por tener ahora la opción de volver a jugar otro partido aquí en Madrid. Respecto al tratamiento, simplemente fue por cansancio acumulado del propio partido, nada más. Ahora toca descansar y recuperarme lo mejor posible de cara al viernes”.

También tuvo palabras para su rival: “Creo que mi rival estaba haciendo las cosas muy bien, al final en la pista no estás solo tú, enfrente hay otro jugador que también sabe jugar y que también quiere ganar igual que tú. Jesper ha jugado muy bien, pero he aceptado la situación y he podido seguir con mi juego. Al final he podido romper al final del segundo set, se ha decidido por muy pequeños detalles, aunque todo el partido ha ido bien en líneas generales, de menos a más”.

El siguiente reto de Rafa Jódar en el circuito ATP

Ha tardado en dar el salto al circuito ATP pero está dando pasos muy sólidos para asentarse en el top-50. Ahora mismo está en el puesto nº42 y de hacer un buen papel en la capital española podría dar otro salto muy cuantitativo en la tabla.

Sin embargo, no lo va a tener nada sencillo, porque su siguiente reto no se va a hacer esperar. En la segunda ronda va a tener que superar el segundo examen más difícil de su corta carrera. Medirse a otro top-10: Alex de Miñaur: “Ahora tengo que recuperarme y mañana me lo tomaré con calma. En un Masters 1000, cuando tienes un día de descanso entre partido y partido, toca reponerse y hacer un buen trabajo con los fisios, necesito llegar muy preparado para el viernes. Será mi segunda vez ante un rival del top10, intentaré aprender de las cosas que vayan sucediendo en el partido y sobre todo disfrutar, eso es lo más importante. No todos los días se juega ante un grandísimo jugador delante de tu público, así que el objetivo es disfrutar”.

Cabe recordar que en el primer examen contra un rival de semejante caché cayó derrotado ante Taylor Frits (nº8) por 7-6 y 6-4 en los octavos de final del Delray Beach Open.

Su despedida de Roberto Bautista

Por otro lado, su victoria fue la cara de una jornada en la que al veterano Roberto Bautista le salió cruz en su última participación en el Mutua Madrid Open, ya que colgará la raqueta cuando finalice el presente curso. Y Rafa Jódar tuvo palabras para él: “A Roberto le tengo un respeto máximo, siempre ha sido un referente para mí, le he seguido desde que era un niño. Este es su ultimo año como profesional… y mi primer año en el circuito. Tenemos muy buena relación, siempre hacemos esa broma de que este es su último año y mi primero también. Es un referente del tenis español, sin duda ha sido uno de los mejores”.

Por último y tras hacer una celebración al más puro estilo Bellingham, quien se encontraba presenciando su partido en la pista, el tenista madrileño ha reconocido que todavía está descubriéndose en la pista: “Es mi primer año en el circuito, estoy desarrollándome, sabiendo cómo actuar durante los partidos. Sí que es verdad que estos dos torneos son muy especiales, puedo jugar en casa y eso significa que viene mucha gente a verme que conozco. En general soy una persona tranquila, tampoco me gusta expresar mucho mis emociones, pero hay veces en el partido que hay que hacerlo, que es bueno. Si ganas un punto importante es bonito gritar y ver que el público está contigo”.