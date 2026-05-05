Roma Open 2026 | favoritos, formato y cómo ver por TV y online el Masters y el WTA 1.000

El Roma Open es el último gran torneo antes de Roland Garros y contará con todos los grandes tenistas menos Alcaraz y Fritz

Jannik Sinner llega a casa, al Abierto de Italia, quinto Masters 1.000 de la temporada y tercero de tierra batida tras haber ganado los cuatro anteriores que se han celebrado en 2026. Del 6 al 17 de mayo -desde el 5 el cuadro final WTA- la Ciudad Eterna acoge a los mejores tenistas del circuito, que lucharán en el torneo más parecido que hay al Grand Slam que llega en dos semanas (Roland Garros).

El Roma Open 2026 contará con el regreso de Novak Djokovic dos meses después y con la ausencia de Taylor Fritz y Carlos Alcaraz, como bajas más destacadas.

Sí estará la nueva estrella del tenis español, un Rafa Jódar que ha sorteado a Sinner en el cuadro, pero que tiene en el horizonte, si llega, a Zverev en cuartos de final y a Djokovic en semifinales.

Jódar se estrena como cabeza de serie en un Master 1.000 y junto al malagueño Alejandro Davidovich será el único exento en primera ronda en el cuadro masculino. En el WTA 1.000 femenino, también está exenta de primera ronda la cántabra Cristina Bucsa.

En el cuadro femenino, tras las muchas sorpresas que se vieron en Madrid, Aryna Sabalenka tratará de borrar el mal sabor de boca y llegar a Roland Garros con la moral alta. Es la rival a batir, aunque Iga Swiatek no tuvo opción de saber qué nivel tendría en tierra, ya que un virus la dejó en fuera de juego en la capital de España.

Jasmine Paolini, que en Madrid cayó a las primeras de cambio, defiende título y, de no ganar, podría ceder muchas posiciones en el ránking WTA.

Principales cabezas de serie y favoritos del Roma Open

Los diez primeros cabezas de serie, entre los que se encuentran los favoritos en cada uno de los cuadros que juegan en Roma son los siguientes:

Cuadro masculino

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

De Minaur

Medvedev

Lorenzo Musetti

Alexander Bublik

Flavio Cobolli

Cuadro femenino

Aryna Sabalenka

Elena Rybakina

Coco Gauff

Iga Swiatek

Jessica Pegula

Amanda Anisimova

Elina Svitolina

Mirra Andreeva

Belinca Bencic

Naomi Osaka

¿Dónde se celebra el Roma Open 2026?

El Master 1.000 y WTA 1000, que llevan el nombre de Roma Open, se celebra en el Foro Itálico. Se trata de un vetusto un complejo deportivo que está situado a orillas del río Tíber y a los pies del Monte Mario.

Dispone de varias pistas a lo largo de su Calle de Las Olimpiadas. Su pista central tiene una capacidad para albergar a 12.500 espectadores.

Formato de competición del Roma Open 2026

El cuadro principal individual lo conforman, tanto en hombres como en mujeres, de 96 tenistas, de los/as cuáles, 32 son cabezas de serie. Esos 32 preclasificados están exentos de la primera ronda.

Dónde ver por TV y online el Roma Open 2026

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y es la plataforma que retransmite el mejor torneo italiano a través de sus canales.

La opción alternativa para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

El WTA 1.000, por su parte, también puede verse por Tennis Channel, en la plataforma Orange TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en este tercer Master 1.000 de tierra batida, con especial atención a los tenistas españoles.