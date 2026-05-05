El tenis español roza el pleno en el Roma Open

A Pablo Carreño, que ha pasado al cuadro final del Roma Open 2026 sin jugar por la lesión de Wawrinka, se han unido Dani Mérida y Pablo Llamas; sólo falló Martín Landaluce

Pese a la derrota final del madrileño Martín Landaluce, que parece demostrar ser más jugador de pista rápida que de tierra batida, el tenis español ha logrado meter a tres tenistas más en el cuadro final del Roma Open 2026, ampliando así a siete el número de representantes de la Armada en el Foro Itálico.

Tres de cinco es un buen balance para nuestros representantes dada la calidad de los contendientes en esta fase previa. Pedro Martínez ya cedió ante Jesper de Jong en la primera ronda, pero eran cuatro los que tenían cita en la ronda definitiva.

Y ahí, el primero el alcanzar el cuadro final fue el veterano Pablo Carreño. El gijonés aprovechó que Stan Wawrinka se retiraba antes de comenzar y se aseguraba una plaza en el cuadro final. A sus 41 años, el tres veces ganador de Grand Slam tuvo que jugar un partido durísimo a tres sets el día anterior y le ha pasado factura.

Quien sí se ha ganado el pase sobre la pista ha sido el madrileño Dani Mérida, que tuvo que sufrir hasta el 'tie break' del tercer set para ver su nombre junto a los mejores a partir de este jueves. Mérida, que llegaba de hacer tercera ronda en el Mutua Madrid Open, tendrá la oportunidad de jugar en otro Master 1.000 después de vencer al chileno Tomás Barrios por 6-3 3-6 7-6(4) tras dos horas y media de encuentro.

Pablo Llamas sorprende y estará con los mejores

Junto a él estará en el cuadro final el andaluz Pablo Llamas, quien entró en el cuadro de la previa por la baja de un jugador y que ha superado a dos tenistas con ranking superior para alcanzar el cuadro final.

Ante el portugués Jaime Faria, además, ha ganado después de perder el primer set tras ceder su saque muy pronto. El jerezano se repuso en la segunda manga y acabó cerrando con comodidad los dos últimos sets. Llamas ganó por 3-6, 6-2 y 6-3. El actual 139 del ránking mundial ya había eliminado a otro portugués, Henrique Rocha, en la ronda anterior.

Martín Landaluce no puede completar la remontada

No pudo hacer el pleno para los tenistas españoles Martín Landaluce. El madrileño logró equilibrar un set de ventaja ante el italiano Andrea Pellegrino, que acabó ganando por 6-3, 2-6 y 6-2.

Tras la finalización de la fase previa, siete son los españoles presentes en el cuadro final del Roma Open 2026: Rafa Jódar, Jaume Munar, Alejandro Davidovich, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Pablo Llamas y Daniel Mérida