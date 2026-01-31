Rafa Nadal se suma a la Alcarazmanía en Melbourne: "Si tengo que apoyar a alguien, siento que es a Carlos"

Rafa Nadal será un espectador de excepción en la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, y al preguntarle por quien es su favorito, le tira la nacionalidad

El tenis mundial se quedó en vilo este viernes tras lo vivido en Melbourne, en lo que se puede considerar como el mejor día de la historia. 10 horas consecutivas en las que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic ganaron a Sasha Zverev y Jannik Sinner, respectivamente, lo que ahora va a hacer que se jueguen la corona del Open de Australia este domingo. Y allí habrá un espectador de excepción, uno de los mejores de la historia, gran rival generacional de Djokovic y compañero -además de rival- de Alcaraz, Rafa Nadal. El manacorí está en las antípodas poco más de un año después de su retirada y tiene claro a quien va a apoyar.

Nadal va a tener la oportunidad de vivir el duelo en directo, algo que considera "un placer", porque va a ser uno de los grandes momentos del deporte. Sin embargo, a la hora de posicionarse, le tira la patria, pues pese a todo lo vivido en la pista con Djokovic, su gran rival junto a Roger Federer, con Alcaraz comparte bandera: "Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos, compartimos el equipo español... Si gana Novak, estaré contento por él porque, en cierto modo, es espectacular lo que está haciendo. No sería un drama para mí, pero si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos".

Sobre el partido en sí mismo, el físico puede ser clave y ahí, pese a que Alcaraz sufrió calambres estuvo en pista casi 5 horas y media contra Zverev, Djokovic superó las 4 contra Sinner, y con 16 años más, le puede costar mucho más estar de nuevo al máximo, mientras que está "seguro" de que el murciano se va a recuperar mejor. "Aunque haya sido una batalla larga, la otra semifinal tampoco fue corta y con un jugador que tiene una edad distinta, así que creo que Carlos tiene incluso más posibilidades de recuperarse mejor que Novak".

Cuatro años de su hazaña en Melbourne

Para Rafa volver a Melbourne significa revivir muchas cosas, especialmente sus dos victorias allí, pero hay una que quedó en el recuerdo de toda la afición por como sucedió, la de 2022. El manacorí llevó a cabo una de las remontadas más grandes que jamás se han hecho en una pista de tenis, recuperando dos sets a Daniil Medvedev cuando el ruso tenía el partido ganado en la tercera manga. Sin embargo, la leyenda no quiere oír hablar demasiado de aquello y se centro en su nueva realidad: "Lo de cuatro años atrás es pasado, no acostumbro a mirar muy para atrás ni a vivir con nostalgia, pero al final yo aquí vengo para disfrutar desde otro punto de vista. Lo que pasó, pasó, fue muy bonito y ahora vivo feliz otra etapa de mi vida".