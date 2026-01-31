Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia

Carlos Alcaraz disputa la primera final de su carrera en el Open de Australia y lo hará ante el mejor de la historia, un Novak Djokovic que tras hacer la machada contra Jannik Sinner en una semifinal para el recuerdo, no tiene nada que perder

El tenis vivió este viernes uno de los grandes día de su historia, con dos semifinales que han pasado a la historia, no solo del Open de Australia, si no del deporte en general, y como resultado de ellas, tenemos un duelo que puede ser antológico, en el que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se van a jugar el título este domingo. Esto será una reedición de los cuartos de final del año pasado, cuando pese al favoritismo del murciano, el serbio logró una gran victoria, ahora se repite el hecho de que Alcaraz sea el gran candidato, pero tras ver el triunfo de 'Nole' ante Sinner y el daño que le suele hacer al de El Palmar, es imposible hacer un pronóstico.

Carlos Alcaraz logró ante Alexander Zverev una de las victorias de su vida, en un partido que tenía encarrilado, pero en el tercer set empezó a sufrir unos fuertes calambres que le hicieron padecer una agonía, hasta que en el quinto set, cuando el alemán sacaba para ganar, comenzó una remontada que acabó tras 5 horas y 27 minutos de lucha y que le ha llevado a estrenarse en una final en Melbourne. Enfrente, Novak Djokovic, que hizo una hazaña de incluso mayor calibre, ganando al campeón de los dos últimos años, un Jannik Sinner que cayó en las redes del 'Goat', en una batalla definida en cinco sets y en la que se vio un tenis de un nivel antológico.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Novak Djokovic?

El partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic correspondiente a las final del Open de Australia 2026 tendrá lugar el domingo 1 de febrero a las 9:30 de la mañana (hora peninsular española, o lo que es lo mismo, a las 19:30 de tarde en la hora de Melbourne, el horario en el que se disputoóel partido de semifinales entre Novak Djokovic y Jannik Sinner.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Novak Djokovic

En España, el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se podrá ver en TV y online a través de Eurosport, que es la que tiene los derechos. Esta cadena tiene previsto retransmitir más de 250 horas del primer grande de la temporada y se podrán ver los partidos en las plataformas de Movistar+ y Max.

Si lo que quieren es estar al tanto de toda la actualidad, tanto de ese partido como del resto de eventos que tengan que ver en el Open de Australia 2026, en Estadio Deportivo podrás seguir toda la actualidad y haremos un directo con la retransmisión del duelo.