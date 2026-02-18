Xabi Alonso dice “no” al Olympique de Marsella por la inestabilidad del proyecto y el club francés ya trabaja en otro sustituto

Xabi Alonso descarta dirigir al Olympique de Marsella y deja al club francés inmerso en una nueva encrucijada institucional y deportiva

Xabi Alonso ha vuelto a situarse en el centro del mercado de banquillos tras rechazar la propuesta del Olympique de Marsella para asumir el mando del conjunto francés. La entidad del sur de Francia, que recientemente puso fin a la etapa de Roberto De Zerbi, contactó con el técnico español con la intención de reconducir el rumbo deportivo del equipo. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

Un proyecto marcado por la inestabilidad

El principal motivo que llevó a Xabi Alonso a declinar la oferta fue el clima de incertidumbre institucional que atraviesa el club marsellés. La salida de De Zerbi no fue el único movimiento convulso en la estructura deportiva. También se produjo la dimisión del director deportivo Medhi Benatia, que días después terminó regresando tras la intervención del propietario Frank McCourt.

Este vaivén en los despachos, unido a la redefinición de funciones del presidente Pablo Longoria, habría generado dudas en el preparador vasco. Según diversas informaciones procedentes de Francia, el técnico considera que aceptar un cargo en un entorno con cambios constantes en la dirección supondría un riesgo innecesario para su carrera.

Un técnico cotizado tras su etapa en Alemania

A pesar de su reciente paso por el Real Madrid, donde su proyecto no terminó de consolidarse, Alonso mantiene un cartel muy alto en el fútbol europeo. Su breve ciclo en el conjunto blanco concluyó tras la derrota en la Supercopa de España frente al FC Barcelona, un resultado que precipitó su salida tras apenas 34 encuentros dirigidos.

No obstante, su reputación se cimentó previamente en el Bayer Leverkusen. En Alemania firmó una campaña histórica al conquistar la Bundesliga y la DFB-Pokal en la temporada 2023/24, además de sumar la Supercopa de Alemania un año después. Estos logros le consolidaron como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del continente.

El Marsella busca alternativas

Tras el rechazo del técnico tolosarra, el Olympique de Marsella ha acelerado otras opciones. El nombre que más fuerza ha cobrado es el de Habib Beye, exentrenador del Stade Rennais FC, cuyo perfil encaja con una solución más inmediata y pragmática. También se ha mencionado a Sergio Conceicao, actualmente vinculado al Al-Ittihad Club.

La situación deportiva tampoco ayuda. El equipo quedó fuera de la Liga de Campeones y perdió el Trophée des Champions. En la Ligue 1 ocupa la cuarta posición, lejos del liderato que actualmente ostenta el RC Lens. La única vía para maquillar la temporada pasa por intentar conquistar la Coupe de France.

El segundo rechazo del técnico vasco

No es la primera vez que Alonso dice “no” al club marsellés. Tras su etapa en el filial de la Real Sociedad, ya recibió una propuesta similar por parte de Longoria. En aquella ocasión, el entrenador optó por desarrollar su carrera en Alemania, decisión que terminó impulsando su prestigio internacional.

Ahora, libre tras su salida del Real Madrid, Xabi Alonso espera un proyecto que ofrezca estabilidad, planificación a largo plazo y respaldo institucional. Mientras tanto, el banquillo del Olympique de Marsella sigue siendo uno de los más inciertos del fútbol europeo.