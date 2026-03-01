El Gran Derbi tiene un claro ganador... según los lectores de ESTADIO Deportivo

Betis y Sevilla llegan al Gran Derbi de este domingo en situaciones muy diferentes en la tabla, aunque todo se iguala en un partido de máxima rivalidad como éste. O eso, al menos, piensan los lectores de ESTADIO Deportivo

El Estadio de La Cartuja acoge este domingo el primer derbi oficial entre el Real Betis y el Sevilla FC, con motivo de que el conjunto verdiblanco juega allí sus partidos como local esta temporada, debido a las obras de su estadio, el Benito Villamarín.

Un duelo cainita, un partido de máxima rivalidad y recelo entre ambos conjuntos que divide en dos a la ciudad de Sevilla, conocedora de que un Gran Derbi es algo más que tres puntos.

Aunque los objetivos de uno y otro equipo son muy dispares, Betis y Sevilla FC llegan a la cita de este domingo (18:30 horas) con la clara intención de imponerse en la ansiada pugna, que a buen seguro marcará el devenir de ambos en lo que resta de temporada.

Los de Manuel Pellegrini, que ya ganaron en la primera vuelta por 0-2, son quintos en la tabla y pelean por colarse en la Liga de Campeones el próximo curso, lo que supondría un nuevo salto de calidad en la historia reciente de los verdiblancos. El Sevilla FC, por su parte, sigue en la lucha por alzarse con la permanencia cuanto antes, dejando atrás las sombras que le vienen persiguiendo a lo largo de los últimos cursos. Un derbi en el que no estará en el banquillo Matías Almeyda, que cumplirá su segundo de los siete partidos de sanción que fue castigado tras su expulsión frente al Alavés.

No hay un claro ganador para los lectores de ESTADIO Deportivo; o sí: la ciudad de Sevilla

En esta contexto, mucho tienen que decir los aficionados de uno y otro equipo, que viven esta semana de derbi con un ambiente especial. La ansia porque llegue el partido se siente en el ambiente, en el que también se respira la típica guasa sevillana. Una carga que se incrementa al día después del encuentro, especialmente cuando uno de los dos equipos se impone y sus aficionados aprovechan el triunfo para arremeter con cariño e ironía a su vecinos y amigos.

Al respecto, ESTADIO Deportivo ha llevado a cabo una encuesta entre sus lectores. ¿Quién será el ganador del derbi? Y el resultado es el lógico en una ciudad como Sevilla, tan repartida entre uno y otro equipo. Si en los días previos al encuentro parecía que era el triunfo bético el que se imponía ligeramente, en las horas previas al partido de este domingo todo se ha igualado.

Un 49'48% de los encuestados por ESTADIO Deportivo en su encuesta Helvetia piensa que el Gran Derbi se lo llevará el Betis, mientras que un 48'54% apuesta por su Sevilla FC. ¿Un empate? Tan sólo un 1'98% se decanta por las tablas en el Estadio de La Cartuja.

Y es que lo que está claro, es que en el Gran Derbi gana y pierde Sevilla. Que el balón eche a rodar y primer el espectáculo y la deportividad. Que la capital hispalense sea ejemplo de deportividad, convivencia... y saber estar.