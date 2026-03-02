Mbappé, ¿adiós a la temporada en el Real Madrid?

El delantero francés ha ido a Francia para consultar una segunda opinión sobre su lesión de rodilla y algunos apuntan a que podría tener que pasar por el quirófano. El Real Madrid, por su parte, ha sacado un comunicado oficial para silenciar todo tipo de rumores

Álvaro Arbeloa lo dejó clarísimo en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe: no hay fecha de vuelta para Kylian Mbappé. Y, ahora, el quirófano comienza a verse como el camino más corto para que el delantero francés reaparezca en las mejores condiciones.

El técnico madridista confirmó que se perdería este segundo partido y que tiene muy complicado jugar ante el Machester City incluso: "Tenemos muy claro qué es lo que le pasa, qué es lo que ha estado pasando y lo que queremos ahora, que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con máxima confianza y seguridad posible. Volverá en cuanto se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias".

En este sentido, el club blanco está viendo la evolución del galo día a día: "Él va a ir viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose y cómo es la evolución. Ahora mismo es mejor no dar plazos. Son unas molestias que tenemos que ir día a día viendo sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al cien por cien y cuando eso ocurra, volverá".

Mbappé y su 'fuga' a Francia

Cuestionado por si era verdad que Mbappé no había estado presente en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Benfica, el técnico blanco sacó el capote a pasear: "Kylian no estaba porque tenía permiso de su entrenador".

Sin duda, una respuesta que sólo hace confirmar la información publicada por el diario Marca, medio que ha sacado a la luz que el ariete galo se marchó la semana pasada a Francia a pedir una segunda opinión sobre el estado de su rodilla porque, al parecer, no está muy satisfecho con los servicios médicos del club madridista.

Así, según las últimas informaciones del periodista Jorge Picón en el programa ElDesmarket, en el Real Madrid están empezando a estudiar la posibilidad de que Kylian termine pasando por el quirófano para resolver de forma definitiva las molestias en la rodilla izquierda. De ocurrir esto, su participación en la presente temporada podría prácticamente darse por finalizada con el club blanco, no tanto con Francia de cara al Mundial.

Cabe recordar que dicha dolencia comenzó el 7 de diciembre en el duelo ante el Celta y el futbolista ha estado forzando hasta que no ha podido más. Tras más de tres meses, el jugador no conoce un diagnóstico preciso ni soluciones efectivas para apaliar el dolor.

El Real Madrid lanza un comunicado sobre la lesión de Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido este lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico."Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", asegura el parte médico de los blancos.

La convocatoria de Arbeloa para medirse al Getafe

Hasta seis bajas por lesión sufre Álvaro Arbeloa para medirse al Getafe. Dean Huijsen, recuperado de una lesión de gemelo, y Rodrygo Goes, de una lesión muscular en el isquiotibial, son las novedades de la lista de convocados del Real Madrid para medirse este lunes al Getafe (21:00 horas CET, -1 GMT, estadio Santiago Bernabéu), sin Eduardo Camavinga, Éder Militao, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

La lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Getafe en la jornada 26 de LaLiga la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Huijsen, Alaba, Rüdiger , Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.