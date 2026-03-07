La RFEF organiza vuelos desde Arabia Saudí para repatriar a profesionales del fútbol español en Oriente Medio

La Real Federación Española de Fútbol ha activado un dispositivo de emergencia para facilitar el regreso a España de jugadores, entrenadores y trabajadores del fútbol que se encuentran en Oriente Medio. El organismo federativo ha anunciado la organización de dos vuelos desde Riad hacia Madrid ante la escalada militar en la región

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado una iniciativa extraordinaria destinada a asistir a profesionales del fútbol español que actualmente se encuentran en Oriente Medio. La medida llega tras el aumento de la tensión en la región después de los recientes ataques llevados a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes en territorio iraní.

Ante la incertidumbre generada por la situación geopolítica, el organismo federativo ha decidido organizar vuelos especiales con el objetivo de facilitar el regreso a España de jugadores, entrenadores, técnicos y otros trabajadores del fútbol que desarrollan su actividad profesional en países de la zona.

Según informó la propia federación en un comunicado oficial, los vuelos están previstos para el próximo martes 10 de marzo y despegarán desde la ciudad de Riad, en Arabia Saudí, con destino final en Madrid. “Desde la RFEF seguimos trabajando en encontrar vías de solución para que puedan regresar a España lo antes posible”, explicó el organismo.

Dos vuelos organizados desde Riad

La federación confirmó que se han preparado dos vuelos especiales que partirán desde la capital saudí si las condiciones de seguridad lo permiten: “Con la máxima cautela que requiere la situación, hemos logrado organizar dos vuelos que saldrán el próximo martes 10 de marzo desde Riad con destino Madrid, siempre que finalmente sea posible garantizando la seguridad”.

La confirmación de las plazas disponibles se realizará siguiendo un criterio de prioridad basado en el orden de llegada de las solicitudes. El plazo para solicitar asiento en estos vuelos finalizará el domingo 8 de marzo a las 12.00 horas, momento en el que se cerrará la lista una vez se complete el número de plazas disponibles.

Un operativo pensado para profesionales y familias

La iniciativa no se limita únicamente a futbolistas o entrenadores. Según explicó la federación, el dispositivo también está dirigido a otros trabajadores vinculados al fútbol español que actualmente desempeñan su labor en la región afectada. Entre los posibles beneficiarios de esta operación se encuentran preparadores físicos, analistas, médicos, miembros de cuerpos técnicos o empleados de clubes y academias que trabajan en países de Oriente Medio.

Además, la RFEF ha contemplado la posibilidad de que también puedan viajar los familiares directos de estos profesionales, siempre que existan plazas disponibles y que las condiciones logísticas lo permitan.

Un canal directo de asistencia

Para gestionar las solicitudes y consultas, la federación ha habilitado un canal específico de comunicación. Los profesionales afectados pueden contactar con el organismo a través del correo electrónico [email protected], creado específicamente para centralizar la información relacionada con este operativo.

El objetivo es recopilar datos sobre la situación de los españoles que trabajan en la región y ofrecerles apoyo en caso de que necesiten regresar al país. Según explicó la RFEF, el organismo está recibiendo solicitudes tanto directamente de profesionales del fútbol como a través de federaciones locales, embajadas y otras instituciones vinculadas al deporte.

Un gabinete de crisis activado

La decisión de poner en marcha este dispositivo fue adoptada tras una reunión convocada por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el pasado sábado por la tarde. En ese encuentro participaron representantes de diferentes áreas del organismo federativo con responsabilidad en relaciones internacionales y atención a profesionales desplazados.

A partir de esa reunión se activó un gabinete de crisis encargado de analizar la situación y coordinar las posibles medidas de apoyo. Entre las prioridades del grupo de trabajo se encuentra identificar a los profesionales españoles que puedan encontrarse en zonas afectadas por el conflicto, evaluar sus condiciones actuales y ofrecerles asistencia en caso necesario.

Apoyo institucional ante una situación excepcional

La federación ha asegurado que continuará monitorizando la evolución de la situación en Oriente Medio y que seguirá ampliando sus esfuerzos para contactar con todos los trabajadores españoles que puedan verse afectados. Asimismo, el organismo reiteró que mantiene abiertos todos los canales de comunicación para responder a posibles solicitudes de ayuda que puedan surgir en los próximos días.

Con esta iniciativa, la RFEF busca ofrecer una solución rápida y segura a los profesionales del fútbol español que desarrollan su carrera fuera del país y que podrían verse afectados por la escalada del conflicto en la región.