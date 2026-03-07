Así queda la clasificación de la Bundesliga tras el triunfo del Bayer Múnich y el tropiezo del Stuttgart en la jornada 25 de Alemania

Este sábado se disputaron un total de seis encuentros en la jornada 25 de la Bundesliga. El Bayern de Múnich jugó el viernes con triunfo ante el Gladbach

La Bundesliga vive este fin de semana su jornada 25 y este sábado se disputaron un total de seis encuentros de esa vigésimo quinta jornada. Se enfrentaron Friburgo y Leverkusen, Heidenheim y Hoffenheim, Mainz y Stuttgart, Leipzig y Augsburgo, Wolfsburgo y Hamburgo, Colonia y Dortmund. Además este pasado viernes, el Bayern de Múnich venció al Gladbach.

Bayern de Múnich 4-1 Borussia Monchengladbach

Media hora duró este viernes la resistencia del Borussia Moenchengladbach en Múnich, doblegado desde entonces por el Bayern, desde el golazo del colombiano Luis Díaz, también asistente en el 2-0 al borde del descanso, para una victoria incontestable del líder y futuro campeón, incluso sin Harry Kane, baja por un golpe de antemano, y con las molestias de Manuel Neuer, cambiado al intermedio (4-1).

Colonia 1-2 Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund puso fin a la semana negra que le ha dejado sin apenas aspiraciones en la presente temporada con un sufrido triunfo ante el Colonia (1-2), que jugó la segunda parte con diez hombres por la expulsión de Jahmal Simpson-Pusey y que está cada vez más cerca de la zona de descenso de la Bundesliga. El oportunismo del guineano Serhou Guirassy y el talento de Maximilian Beier, en la segunda parte, fueron suficiente para superar el compromiso de la vigésima octava jornada que asienta al cuadro de niko Kovac en la segunda plaza del torneo a pesar de la fe de su adversario que buscó un premio hasta el final.

Heidenheim 2-4 Hoffenheim

El Hoffenheim se impuso por 2-4 gracias a una gran primera parte con la que se fue por 0-2 al descanso. Asillani hizo el 0-3 en el 49 para sentenciar el duelo pero Kerber le dio emoción al encuentro recortando distancias en el 63. En el 70 los locales vieron como un fuera de juego les anulaba un gol tras la consulta al VAR que podría haber supuesto el 2-3. El Hoffenheim hizo el cuarto en el 78 gracias a Lemperle y Kerber volvió a marcar en el 84 para el definitivo 2-4.

Mainz 2-2 Stuttgart

Mainz y Stuttgart disputaron este sábado un intenso duelo que terminó con reparto de puntos. Los locales se adelantaron en el 39 y no fue hasta el último cuarto de hora cuando el Stuttgart remontó con goles de Demirovic y Undav enel 76 y 77. Cuando el Stuttgart celebraba ya el triunfo que le hubiese supuesto sumar 49 puntos, llegó el gol en el añadido de Danny da Costa en el 91.

Resultados de la Bundesliga en la jornada 25

Clasificación actualizada de la Bundesliga