Puntos, uno a uno, del Real Betis contra el Getafe: El Betis piensa en Europa

El Real Betis, con un once peculiar, jugó un mal partido ante el Getafe que sale victorioso y siembra el debate en torno a la alineación de Pellegrini en el beticismo

El Real Betis salió derrotado en su visita al Coliseum y pierde una oportunidad de oro para reforzar su postura en el quinto puesto de la clasificación. Con los octavos de final de la Europa League a la vuelta de la esquina, el once de Pellegrini dejó mucho que desear, centrado más en ese citado duelo del jueves.

Notas del Real Betis ante el Getafe

Álvaro Valles (6): No tuvo su mejor día el portero del conjunto verdiblanco que nada pudo hacer en el primer gol, aunque sí aparece en la foto del segundo. Salió con demasiada prisa y el delantero del Getafe llegó antes al balón que él, que fue superado por una gran vaselina. Aún así, evitó algún que otro gol más por parte del Getafe.

Ángel Ortiz (5): Mucho más participativo que Junior Firpo, tanto en defensa como en ataque. Cerró bien su banda e intentó algunas internadas, aunque no terminaron en nada. Se encontró mucho más cómodo sobre el terreno de juego con la entrada de Antony

Marc Bartra (3): Ni está ni se le espera al que debería liderar la defensa del Betis. Otra vez superado, sin ritmo y lento en defensa. Junto a Valles, aparece en la foto del segundo gol. Un pelotazo de la defensa azulona se convierte en una asistencia para Martín Satriano que le gana en ventaja a un Bartra que arranca tarde y que no llega a la cobertura del chut. No hizo buenas migas con Valentín Gómez en la defensa.

Valentín Gómez (4): Al defensor verdiblanco se le vio perdido como central. Un partido más demuestra que su sitio es en la banda izquierda. Superado por arriba y poco contundente al corte. Con la entrada de Llorente, el futbolista pasó al lateral izquierdo, dónde estuvo más cómodo.

Junior Firpo (4): Discreto en defensa y discreto en ataque. Nada reseñable del dominicano que poco aportó al juego del cuadro verdiblanco. Fue sustituido antes del minuto 70 en uno de los intentos de Pellegrino por darle la vuelta al resultado.

Sergi Altimira (5): Pellegrini le dio la oportunidad de volver al once, esperando ver algo más de lo que el catalán mostró sobre el césped. La intensidad de la medular del Getafe anuló por completo a Altimira, que se contagió demasiado pronto del malestar del equipo sobre el verde.

Nelson Deossa (5): Los estuvo intentando todo el tiempo que estuvo sobre el césped, pero sigue sin aclimatarse a la categoría. Débil en el balón dividido, superado por la intensidad del Getafe y sustituido a la hora de partido.

Álvaro Fidalgo (5): Estaba llamado a ser el líder del equipo en la medular, pero se vio superado por la intensidad de la defensa y centro del campo del Getafe. Se llevó algún que otro golpe muy feo y fue sustituido en la segunda parte.

Abde (5): No fue el mejor partido del marroquí que, aún así, desbordó pegado a la línea del Coliseum. Frenado por la zaga azulona se contagió del pasotismo del resto del equipo. Fue sustituido en el minuto 62 por Antony.

Chimy Ávila (4): La intensidad no es suficiente. Luchó y corrió como el que más, pero los fallos, muchos de ellos no forzados, volvieron a solapar el trabajo físico del argentino.

'Cucho' Hernández (7): Fue el mejor del Betis y el único que aportó algo diferente en ataque. El jugador con más chuts intentado e incluso rozó el gol en dos ocasiones, con una falta directa que atajó Soria y con un cabezazo dentro del área que corrió la misma suerte que la falta. Soria se impuso al colombiano que se marchó destituido e impotente por no haber podido abrir la lata para su equipo.

Antony (6): Entró en la segunda mitad para revolucionar el partido, pero poco pudo hacer el brasileño. Bordalás sabía dónde estaba el peligro y le puso dos defensores encima. Sin profundidad, sin regate y sin apoyo. Aún así estuvo cerca de marcar tras un centro que se envenenó, y que paró Soria, y asistió a Bakambú en los minutos finales, pero el congoleño no acertó de cara a puerta.

Pablo Fornals (5): El internacional español entró para revolucionar el partido y se adueñó del juego de su equipo. Intentó mover los hilos, pero la pasividad del resto de futbolistas terminó haciendo inútil su trabajo.

Rodrigo Riquelme (4): Poco participativo y desaparecido, en su línea esta temporada. Saltó al terreno de juego por Deossa y poco ayudó al equipo su cambio. Intrascendente a pesar de alguna entrada en el área que quedó en nada.

Diego Llorente (6): Jugando tan solo 20 minutos, fue el mejor de la defensa y dejó claro que es insustituible en este equipo, mientras que sigue sumando minutos en su regreso. Valiente por arriba y seguro atrás, fueron los mejores minutos en defensa del Betis.

Bakambú (4): Sustituyó al 'Cucho' Hernández y jugó más de 15 minutos como punta. El peligro que llevaba el colombiano desapareció y el congoleño, más allá de algún salto en el área, aportó entre poco y nada al ataque bético. Tuvo la mejor del partido, ante Soria, pero su remate centrado se topa con el portero del conjunto madrileño.

Pellegrini (3): Configuró el partido pensando en la Europa Leagu y, con 2-0 en el marcador, quiso remover el once en busca de una reacción que no llegó. Se equivocó con el planteamiento y cuando quiso reaccionar se quedó sin tiempo.