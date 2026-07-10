El ex sevillista Samir Nasri se mete en otro lío: en prisión preventiva por un caso de narcotráfico

Tras ser investigado en su país por evasión de impuestos, ahora ha pasado varias horas bajo custodia policial por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales y tráfico de drogas

El ex sevillista Samir Nasri colgó las botas en 2020, tras una última aventura en la que apenas jugó 8 partidos con el Anderlecht. Pero a sus 39 años, el que fuese internacional francés sigue siendo noticia por sus problemas judiciales. Un calvario que comenzó durante aquellas vacaciones de Navidad en la que, militando en el conjunto de Nervión, acudió a una clínica en Estados Unidos para someterse a un tratamiento intravenoso que derivó en una sanción de la UEFA por dopaje que le apartó del fútbol durante 18 meses, cuando ya militaba en el Antalyaspor turco.

La comida a domicilio le delantó

Desde entonces, el marsellés no gana para disgustos. Así, el pasado mes de abril ya se conoció que estaba siendo investigado por la Dirección General de Finanzas Públicas de Francia por evasión de impuestos, que alcanzaban los 5,5 millones de euros. Aunque declaraba vivir en Dubái, los cientos de encargos de comida entregados en París delataron su verdadera residencia, provocando embargos preventivos y multas millonarias.

Los nuevos problemas judiciales de Samir Nasri

Pero los líos de Nasri no acaban ahí. Según informa Le Parisien, el ex futbolista ha pasado aproximadamente 10 horas bajo custodia policial en en las instalaciones de la Brigada de Investigación Financiera (BRIF) de la policía judicial de París. En esta ocasión, para ser interrogado con motivo de una investigación abierta por importación de estupefacientes, conspiración criminal y blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico, todo ello en el seno de una organización criminal.

Al ex nervionense, ahora comentarista deportivo en Canal+, se le relaciona con Karim Berrebouh, un narcotraficante de Marsella que lleva cinco años en la cárcel, y Olivier Sabbah, uno de los grandes protagonistas de la red ideada para blanquear el dinero que procedía de las actividades delictivas del primero.

En su caso, el que fuese también jugador del Arsenal, donde fue considerado el mejor jugador galo de 2010 por la revista France Football, se ha visto implicado en este caso como como gerente de 'XS', una discoteca situada en en Ivry-sur-Seine de la que se convirtió en uno de sus propietarios hace una década. En un primer momento, antes de ser detenido, a finales de junio se vio sometido a un periodo de custodia policial, si bien finalmente ha quedado en libertad esta noche sin que se hayan emprendido acciones legales contra él. Se apunta, no obstante, que aún podría ser citado a declarar ante el tribunal.

El paso de Nasri por el Sevilla y su especial relación con Sampaoli

En su etapa como jugador del Sevilla FC, donde recaló en la 16/17 cedido por el Machester City, Samir Nasri comenzó teniendo un papel protagonista en un equipo que en el primer tramo de la temporada peleó en la cabeza de LaLiga. Pero todo cambió con su expulsión en la vuelta de los octavos de final de la Champions frente al Leicester City. Desde el mes de enero, todo el lío de su dopaje le hizo desconectar, cerrado su periplo en Nervión entre lesiones que le hicieron parar su contador con la camiseta blanquirroja en 30 partidos, con tres goles y tres asistencias.

"Era una inyección de vitaminas que era legal y tenía receta. No quise jugar más después de aquello. Incluso le dije a Sampaoli que me dejara fuera, pero siempre quiso que jugara. Estaba ansioso y perdido. No lo demostré en el campo, el fútbol se acabó para mí", señaló tiempo después el talentoso ex jugador francés, que siempre se sintió protegido por el peculiar técnico argentino. "Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir de discotecas, hacer lo que quieras, yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana, que juegues bien'. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que el se encargaría de cuidarme al perro" , llegó a desvelar.