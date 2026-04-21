Moyá apuesta por la renovación de Dimitrievski: "Me convence, pero no le pidamos que sea Oblak o Courtois"

El que fuera portero del Valencia entre 2009 y 2011 cree que el macedonio es un buen portero para este Valencia, además también confía en Corberán para sacar adelante la situación

La portería del Valencia sufrirá cambios el próximo verano. El adiós de Julen Agirrezabala es un hecho pese a que su contrato de cesión no finaliza hasta el 30 de junio, sin embargo, las dos lesiones sufridas a principios de 2026 han provocado el adiós anticipado del meta de Errenteria, que volverá al Athletic Club veremos si de nuevo con la intención de salir en busca de más protagonismo del que puede tener bajo la sombra de Unai Simón.

Todo ello deja el arco che con dos integrantes, Cristian Rivero, tercer portero y renovado por una temporada más (hasta 2027), y Stole Dimitrievski, que afronta sus últimas semanas de contrato ya que, de momento, el Valencia no ha anunciado la continuidad del macedonio para dos años más que puede ejercer si llega a un acuerdo en cuanto a salario con el que ahora es su portero titular.

Son muchos los factores que está analizando tanto el Valencia como el meta, que llegó para ser el relevo de Mamardashvili y se encontró con la llegada de Agirrezabala cuando tenía la alfombra roja hacia la portería che. No le sentó nada bien al portero macedonio que el portero que era su competencia tuviera unas cláusulas que le obligaban a jugar un mínimo de partidos para que el Valencia no tuviera que pagar de más, y así lo aireó.

Dimitrievski sí, Dimitrievski no

Pero aquello está olvidado, y ahora la situación es otra. El debate sobre la continuidad o no de Stole Dimitrievski está en la calle y uno de los últimos en pronunciarse ha sido un viejo guardián de la portería blanquinegra, Miguel Ángel Moyá.

El meta de Binissalem llegó a Valencia en el verano de 2009 procedente del Mallorca y estuvo dos temporadas en Mestalla antes de ser cedido y un año más tarde vendido al Getafe, por lo que sabe muy bien la presión que supone defender esa portería, la misma que ahora tiene Dimitrievski.

"Me convence como portero para el Valencia. Es un portero de garantías y en un equipo top, el Valencia de hace 15 años, podría estar en plantilla como sustituto de lujo. Tiene experiencia internacional, en la Liga española... es un portero de zona media, no le pidamos que sea Courtois u Oblak. Yo lo renovaría, más sin pagar traspaso...", reconoce Moyá en palabras a Deportes Cope Valencia.

Corberán, si logran la permanencia

También se ha 'mojado' el exmeta del Valencia sobre la figura del técnico, un Carlos Corberán que está cuestionado por la afición pero no por el propio club. Para Moyá, su continuidad es una buena noticia. "Si acaba de manera holgada, pues sí que confiaría en Corberán, porque me parece un buen entrenador. "Se esperaba a lo mejor encontrar un Valencia con identidad, y en la búsqueda del camino de esa identidad todavía están en ello. Hace las cosas con sentido común, tiene pasión y es trabajador", añade Moyá sobre el técnico de Cheste.

Su etapa en el Valencia, "una espinita"

Moyá defendió la portería del Valencia en un total de 24 partidos pero no tuvo ni la suerte ni la importancia que sí disfrutó en Mallorca y así lo admite: "Es una gran espinita deportiva que tengo. Me hubiese encantado haber tenido la oportunidad de triunfar en esa época en el Valencia". Por último, el meta incide en que le hubiera gustado estar más tiempo en Valencia: "Le tengo mucho cariño a Valencia y una gran espinita deportiva que tengo. ¿Cambiarías algo de tu carrera deportiva? Haber podido triunfar en aquella época y poderme quedar allí".