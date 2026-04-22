El Valencia clama contra el arbitraje: "¿Cuál es la diferencia?"

El club de Mestalla uso sus redes sociales para dejar clara su descontento por las decisiones tomadas para el colegiado y el VAR en el partido contra el RCD Mallorca ya que bajo el punto de vista del Valencia CF existió un penalti sobre José Luis Gayà que no se señaló

El Valencia CF está viviendo un final de temporada bastante complicado debido a que está peleando por lograr una permanencia en Primera división que ni mucho menos tiene asegurada cuando faltan seis jornadas para el final de LaLiga. Hay nervios y tensión en el club de Mestalla el cual se está jugando mucho. Es por ello, que el Valencia CF no ha dudado en mostrar su malestar por el arbitraje que recibió en el partido contra el RCD Mallorca debido a una posible penalti no pitado sobre José Luis Gayá en el último minuto.

El Valencia CF se queja del arbitraje

El Valencia CF mostró su disconformidad por el posible penalti que no fue señalado ni por el árbitro ni por el VAR en el partido contra el RCD Mallorca. El club de Mestalla usó sus redes sociales para comparar jugadas similares ya que la acción de Gayà no fue considerada pena máxima mientras que un derribo de Guido Rodríguez sobre Toni Martínez en el encuentro contra el Deportivo Alavés de hace unas semanas sí fue castigado.

"¿Cuál es la diferencia? Que me la expliquen", escribió el Valencia CF en sus perfiles poniendo otra vez sobre la mesa uno de los grandes problemas del arbitraje en esta temporada: la falta de un criterio unificado.

El Valencia CF no quiere que su continuidad en Primera división sea puesta en peligro por esta toma de decisiones. A falta de que se disputa el resto de la jornada, el Valencia CF actualmente suma 36 puntos y sólo tiene 4 unidades de ventaja sobre el Elche CF que es el primero de los clubes que está en los puestos de descenso a Segunda división.

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, también se quejó del posible penalti sobre Gayà

El Valencia CF, de este modo, respaldó también a su entrenador, Carlos Corberán, quien fue el primero que se quejó del posible penalti que no se pitó sobre José Luis Gayà en el partido contra el RCD Mallorca. " Hemos sufrido penaltis en contra que, revisados, no eran. Hemos tenido penaltis a favor no pitados que, revisados, eran. Y nos queda la sensación de que, en esta ocasión, que no se revise, pues Gayà dice que es falta, que realmente hay un golpe. Pero es que, más que estar educado o no, no queda otra que aceptarlo. Dolido, por supuesto, y encima es la última acción del partido. La consecuencia de haber pitado esa acción era una consecuencia demasiado importante como para aceptarla sin estar dolido. Pero no queda otra que acatar la decisión arbitral, que, desafortunadamente, no ha sido la que entendemos que era".