Míchel habla de la lucha por la salvación y la situación en LaLiga: "Habrá sufrimiento para seguir en Primera División"

El técnico del Girona, que se encuentra a seis puntos de los puestos de descenso, valoró la recta final de la temporada, el encuentro de mañana ante el Valencia en Mestalla, además de la figura de Carlos Corberán

El Girona visita al Valencia mañana sábado en Mestalla, en el encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Los de Míchel llegan tras el empate ante el Real Madrid y la derrota frente al Betis en el Bernabéu, por lo que se verán las caras con los de Carlos Corberán con el objetivo de volver a la senda de los tres puntos.

De esta manera, Míchel compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la situación del equipo a estas alturas de la temporada, la presión del Valencia para el choque de Mestalla, ya que se encuentran a tres del descenso. Por otro lado, el entrenador del Girona hizo balance del calendario de LaLiga.

Míchel valora la situación del Girona antes de visitar al Valencia

En este sentido, Míchel ha querido hablar sobre las últimas sesiones de trabajo y las posibles novedades en la convocatoria para visitar al Valencia: "Los entrenamientos han ido bien, sin ningún problema. Tenemos las lesiones de siempre, de larga duración. Veremos si Abel y Vanat pueden volver a jugar esta temporada. El resto bien".

Sobre el encuentro en Mestalla, Míchel, entrenador de un Girona que ha cerrado el fichaje de Pyshchur, ha afirmado que "ya todo el mundo ve que está todo muy igualado, que es difícil ganar cada partido. Tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien y ser capaces de sumar una victoria que sería muy importante para nosotros".

Míchel elogia al Valencia de Carlos Corberán

Míchel no ha dudado en elogiar al Valencia de Carlos Corberán, que también ha hablado en rueda de prensa: "Es un club grande. Tienen una muy buena plantilla. Hace dos partidos miraban hacia arriba, pero han perdido un partido y han empatado otro. El encuentro contra el Celta les ha hecho estar un poco más abajo. Pero son un gran equipo y espero un partido muy complicado. Los pequeños detalles son siempre lo más importante".

Además, Míchel ha apuntado la clave del encuentro de mañana en Mestalla: "Les he dicho a los jugadores que necesitamos encontrar nuestra identidad, ser capaces de mirar hacia arriba, ser agresivos, jugar como siempre hemos hecho. 10-12 equipos estamos en la misma posición y lo que toca mañana es muy importante para nosotros. Tenemos que recuperar los puntos que no sumamos contra el Betis".

Míchel y el calendario que le espera al Girona en LaLiga

Por otra parte, Míchel fue preguntado por el calendario del Girona en LaLiga: "Tenemos que pensar que mañana debemos hacer un gran partido. Necesitamos que todos tengan en la cabeza que sufriremos, no mañana, sino todos los partidos que quedan. Como equipo, club, ciudad y provincia hay que saber que habrá sufrimiento para seguir en Primera. Si luchamos cada punto, cada jugada y cada duelo, estoy convencido de que lograremos el objetivo".

Por ello, Míchel explicó que "cuando jugábamos por estar en Europa yo tenía la misma sensación de incertidumbre en el día a día. No más. Si juegas por jugar, para no perder o para hacer lo que no toca, estás más cerca de perder la identidad y el partido. La necesidad siempre la he tenido. Nunca he jugado un partido con la sensación de que no pasa nada. Es mi manera de entender el fútbol".

Míchel destaca la figura de Carlos Corberán pese a las críticas

Míchel, que fue muy crítico tras la derrota ante el Betis, confirmó el fichaje de Pyshchur: "No es el momento de hablar de este jugador, pero es para el primer equipo". Todo parece indicar que el delantero ucraniano firmará por el Girona en el próximo mercado de fichajes, por un movimiento que tendrá un coste de un millón de euros".

Por último, Míchel habló de Carlos Corbérán, que está siendo criticado esta temporada en el Valencia: "Me gusta que se le dé confianza, es lo que necesitamos todos. Cuando un entrenador es cesado no me gusta, es mi profesión. Es un proyecto de un equipo grande que ahora no tiene los objetivos que ha tenido en el pasado. Pero son un gran club y seguro que saldrán de estos momentos y mirarán hacia arriba".