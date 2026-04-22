El Girona cierra el fichaje de Pyshchur por un millón de euros

El delantero ucraniano de 21 años llegará en verano desde el ETO Győr en una operación de bajo riesgo, enmarcada como apuesta de futuro para reforzar el ataque del equipo catalán

El Girona FC tiene prácticamente cerrado el fichaje de Oleksandr Pyshchur, delantero ucraniano de 21 años, procedente del ETO Győr por un millón de euros. La operación, adelantada por Fabrizio Romano, se formalizará en las próximas semanas.

El jugador se incorporará en junio para reforzar el ataque del equipo de Míchel, que busca soluciones de futuro tras los problemas físicos en la delantera durante la presente temporada, como la lesiónde gravedad de Vanat, o las ausencias de Abel Ruiz.

Una apuesta de futuro dentro del modelo Girona

El fichaje de Pyshchur encaja perfectamente en la estrategia deportiva del Girona en los últimos años. El club catalán ha apostado por talento joven con proyección, especialmente en mercados menos explorados como el ucraniano.

No es casualidad que sería el quinto futbolista de Ucrania en llegar a Montilivi en las últimas temporadas, tras nombres como Dovbyk o Tsygankov, operaciones que han dado buen rendimiento al equipo, siendo el delantero centro una de sus mayores ventas, saliendo en 2024 a la Roma.

Un perfil físico diferente para el ataque

Pyshchur destaca principalmente por su imponente físico. Con 2,04 metros de altura, el delantero ofrece un perfil muy distinto al de los actuales atacantes del Girona, convirtiéndose en una referencia clara en el juego aéreo.

El ucraniano ha disputado 22 partidos esta temporada en Hungría, con dos goles, participando principalmente como revulsivo desde el banquillo. Su progresión ha sido constante desde su llegada al país en la campaña 2022-23.

A nivel internacional, ha formado parte de las categorías inferiores de Ucrania, desde la sub-19 hasta la sub-21, lo que confirma su potencial a medio plazo. En Girona tendrá la oportunidad de explotar en una de las mejores ligas del mundo, rodeado de compatriotas.

Contexto deportivo y oportunidad de crecimiento

La operación también responde a las necesidades actuales del Girona. La continuidad de Stuani no está asegurada, mientras que Abel Ruiz ha sufrido numerosos problemas físicos y Vanat no regresará hasta el verano. En este escenario, el club busca ampliar alternativas en ataque con perfiles complementarios. Pyshchur podría aportar presencia en el área, capacidad para jugar de espaldas y facilitar la llegada de jugadores de segunda línea.

Además, su llegada a LaLiga supondrá un salto importante en su carrera. El Girona le ofrece un entorno competitivo, pero con margen de crecimiento, ideal para un futbolista joven que no necesita impacto inmediato.

Un fichaje con bajo riesgo y alto potencial

Desde el punto de vista económico, la operación es asumible para el club catalán. Un millón de euros por un jugador de 21 años con margen de mejora se considera una inversión de bajo riesgo.

El objetivo no es un rendimiento inmediato, sino desarrollar al futbolista dentro de un sistema que ha demostrado potenciar a jóvenes talentos en los últimos años.

Si su evolución es positiva, Pyshchur podría convertirse en una pieza importante en el futuro del Girona, reforzando un proyecto que sigue creciendo tanto en lo deportivo como en lo estructural.