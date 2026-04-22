Pellegrini se rinde ante Isco tras la victoria del Betis ante el Girona: "Tiene una calidad innata que no se pierde"

El entrenador verdiblanco resaltó el valor del triunfo logrado en Montilivi para reponerse del palo sufrido en la Europa League y asentarse en la quinta plaza de la LaLiga. Entre los nombres propios, elogió al madrileño, decisivo con un pase de genio en el 2-3

Insistía Manuel Pellegrini antes de la visita al Girona en tratar de levantar el ánimo de la afición verdiblanca. Entendía su enorme decepción por caer en los cuartos de final de la Europa League con todo a favor. Pero recalcaba el chileno en que la temporada aún puede ser un éxito si el Real Betis acaba con una quinta plaza que puede ser de Champions. Para ello, urgía levantarse tras una pobre racha de siete jornadas seguidas son vencer en LaLiga, la peor bajo sus órdenes. Y su equipo lo hizo en Montilivi con un valioso 2-3 que le permite ampliar las distancias con un Celta de Vigo que queda a cinco puntos antes de visitar este miércoles al FC Barcelona. Apunta a jornada redonda.

La importancia de clasificarse "por sexta temporada consecutiva a Europa"

"Son tres puntos muy importantes. Hacía tiempo que no sumábamos de a tres, pero sí veníamos empatando mucho y nos permitía estar en el quinto lugar. Después de lo sucedido el jueves, era importante ganar futbolísticamente y anímicamente. Cuando uno queda eliminado de Europa hay que mirar a LaLiga y estar en posición de seguir peleando por algo, creo que es el gran mérito del plantel. Después de la desgracia del jueves, nos centramos en los últimos partidos de LaLiga para clasificarnos lo más arriba posible y clasificarnos por sexta temporada consecutiva a Europa", explicó el 'Ingeniero' tras la victoria firmada en tierras catalanas, dando así continuidad al discurso pronunciado antes del choque.

Defiende a toda su plantilla y en especial a Bakambu, "siempre criticado"

Tras las muchas críticas recibidas, además, el entrenador chileno quiso poner en valor la implicación de toda la plantilla, incluidos jugadores que no vienen teniendo tanto protagonismo. "Hay un plantel que es mérito suyo estar en las tres competiciones. Hemos ido siempre haciendo rotaciones, uno pueden jugar más o menos. Marc Roca no jugó el otro día y hoy lo hizo bien, reapareció Isco, Lo Celso hizo 45 minutos, Bakambu que siempre está criticado hizo un buen partido... No hay ningún jugador que sobre. Necesitamos a los 25 para sacar las tres competiciones adelante y es lo que hemos hecho este año", destacó.

Entusiasmado con el regreso de Isco: "Esta muy fuerte"

Como no podía ser de otro modo, además, Pellegrini mostró su alegría por el regreso de Isco Alarcón cinco meses después. El malagueño celebró su 34 cumpleaños sobre el césped y lo hizo además con un papel protagonista, pues metió el pase que Abde fabricó en el 2.3 definitivo, obra de Riquelme.

"Isco está muy fuerte anímicamente. Ha pasado momentos muy complicados, pero le hemos tratado de llevar tanto el área médica como la técnica de la mejor manera posible. Él dijo que estaba para diez o quince minutos. En esos minutos, con un pase, deja en posición de gol a Riquelme. Es la calidad innata que tiene y que no va a perder por la lesión", recalcó.

Poco a poco con Lo Celso

Por otro lado, el preparador bético también se refirió a la situación de Lo Celso, que regresó al once y fue sustituido en el descanso junto a Cucho Hernández, con molestias en rodilla, si bien el argentino no brilló demasiado. "Había jugado 20 minutos el partido pasado. Ahora ha jugado 45 minutos y es importante de cara al final de la temporada tener un plantel lo más completo posible".