Míchel, muy crítico tras la derrota contra el Betis: "No estoy contento"

El técnico del Girona se mostró descontento por el rendimiento de su equipo y señaló numerosos errores, entre ellos su propio planteamiento inicial

Míchel se mostró contrariado por la derrota del Girona contra el Betis, pero sobre todo por el rendimiento del equipo sobre el césped, circunstancia con la que fue muy crítico.

“No estoy contento. No he visto un tan buen equipo. No hemos tenido ni la circulación ni la agresividad que yo quería”, señaló el entrenador gironí, que le dejó claro a los jugadores que le tienen que dar más: “Le he dicho a los jugadores que hoy necesitaba un poco más”.

En este sentido, abundó en los errores que habían cometido a lo largo el choque y que cree que facilitaron el triunfo heliopolitano. "Se ha decidido por detalles, es la realidad. Nos hemos hecho muy largos y eso nos ha condicionado. La defensa de espacios no me ha gustado y nos ha costado dominar”, señaló Míchel, que recordó que ya había advertido del peligro del rival y apuntó otros defectos. “Me ha faltado ritmo de juego y no estoy contento”, sentenció.

No vio superior al Betis, pero resaltó los errores de Girona

Con todo, resaltó que el Betis no había sido superior sobre el terreno de juego y que había rentabilizado al máximo sus llegadas a portería. “Han tenido tres ocasiones y han metido las tres. Necesitamos continuar con la cabeza alta, pensando que dependemos de nosotros mismos”, apuntó Míchel, que tampoco quedó conforme con el trabajo ofensivo de los suyos en la derrota contra los de Pellegrini.

“Siempre digo que tienen que llevar intención y hoy no hemos hecho daño”, lamentó Míchel que vio necesaria la entrada de Joel Roca: “Es un jugador con determinación y que mira hacia delante”.

Autocrítico con su plan inicial: "No funcionó"

Más allá de destacar los fallos, también hizo autocrítica personal al confesar que su planteamiento inicial no dio los frutos esperados: “Queríamos superioridad por dentro con Ounahi y Álex Moreno, pero no lo encontrábamos”.

Además, quiso dejar claro que el colectivo siempre debe estar por encima de las individualidades, lo que cree que no se respetó en el partido de la jornada 33 ante lo de La Palmera.

“El equipo siempre fluye mejor cuando juega en equipo, no con individualidades. Eso no nos ha dejado dominar y el rival tiene que sufrir cuando nosotros tengamos el balón”, concluyó Míchel que, pese a todo, está convencido de que el Girona no pasará por apuros en su carrera por no ver en peligro su permanencia, lo que por ahora se encuentra a salvo más allá de no haber podido sumar este martes los tres puntos.

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