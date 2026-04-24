Corberán pasa lista antes del Valencia - Girona: la vuelta de Unai Núñez, el futuro de Thierry, el hueco para Pepelu, la continuidad de Saravia...

El técnico del Valencia ha repasado la situación de varios nombres propios del plantel che en este tramo final del campeonato y lo que pueden aportar al equipo

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha repasado cómo se encuentra la enfermería del primer equipo a las puertas del duelo ante el Girona de este sábado, para el que pierde a Thierry Rendall pero recupera a Unai Núñez.

"Unai Núñez ha podido completar la sesión de entrenamiento de hoy, también la sesión de entrenamiento de ayer. Son dos sesiones cortitas que no tienen la carga de una sesión de entrenamiento cuando está más alejada al partido, pero Unai Núñez está disponible y es una buena noticia para el equipo. La alineación la veremos mañana", ha explicado Corberán.

Sobre la lesión de Thierry y si podrá volver a jugar antes de acabar la temporada, Corberán ha expresado: "La lesión de Thierry tenemos que ir viéndola. Es una lesión que puede tener alrededor de tres semanas. Hay momentos en los que los jugadores pueden acortar ese plazo, momentos en los que ese plazo se puede, en función de la evolución de la lesión, ir a cuatro semanas. Veremos. Es una lesión que no llega en un buen momento, porque ya estamos en ese tramo final y, para nosotros, tener a todos los jugadores que forman parte de la plantilla siempre es positivo. Una pena haberlo perdido con la lesión, pero no toca otra que dar pasos al frente. Por eso se hace una plantilla, por eso la importancia de una plantilla, del grupo, y, cuando un jugador no está disponible, un compañero da el paso al frente. Ese es el objetivo que tenemos ahora mismo".

El futuro de Thierry, cuando se cierre la permanencia

En cuanto al futuro del lateral portugués, que acaba contrato el 30 de junio y no ha renovado, es un tema que Corberán aplaza hasta amarrar la permanencia para no descentrarse de lo verdaderamente importante.

"Hay situaciones de futuro que son imposibles de predecir o de hablar. La verdad que también te digo que estamos muy centrados en el presente. En el presente, como te digo, es una pena perder a cualquier integrante de nuestra plantilla. Es verdad que Thierry últimamente ha tenido esas lesiones y eso no le ha permitido tener la continuidad que todo jugador necesita, pero lo importante es estar centrados en los que estamos y en dar esos pasos adelante, en competir como equipo y demostrar que somos un grupo fuerte, porque todos los que estamos, estamos preparados. Ese es el objetivo que tenemos".

El encaje de Pepelu con Guido y la importancia del dibujo de Corberán

Uno de esos jugadores que ha dado un paso adelante es Pepelu, que tras varias jornadas sin protagonismo, jugó un gran partido en Son Moix como central. "Para mí los jugadores no desaparecen, siempre están pendientes de poder aportar cuando se les necesita. En ningún momento Pepelu salió del once por demérito. Pienso que Guido se posiciona también en el once por mérito y, cuando uno decide jugar, si hubiera decidido jugar con dos seises, hubieran jugado los dos juntos, pero hemos mantenido la constante de jugar con un seis y de jugar con un ocho. En la posición de ocho hay dos jugadores puros, muy buenos los dos, que son Javi Guerra y Ugrinic; en la posición de seis hay dos jugadores puros, muy buenos los dos, que son Guido y Pepelu. Y es verdad que tenemos un jugador en el medio campo más mixto, que puede jugar de seis y de ocho, que es Santamaría, igual que Almeida puede hacer funciones de seis, diez y ocho", ha explicado el técnico.

Pero el de Cheste quiso ahondar en su explicación ya que tiene un centro del campo que le permite muchas variantes: "Al final todo depende del perfil de futbolista con el que tú montas un once. Si quieres jugar con un doble pivote, con dos seises, hubiésemos visto más veces a los dos juntos, porque Pepelu ha demostrado la capacidad más que le sobra para jugar, pero cuando optas por un jugador más perfil ocho, que quizá la diferencia tiene que ver más con la llegada y con las zonas que suele abarcar en el campo, pues tienes también que elegir entre un seis y uno de los dos ochos. Durante un tramo de la temporada hemos jugado con uno de esos ochos jugando de diez, por eso hemos visto jugar a Filip Ugrinic y a Javi Guerra juntos, y hay momentos que jugamos con un doble nueve, un diez y un nueve, un seis y un ocho, y entonces elegimos los jugadores que creemos que más pueden ayudar para aportar de inicio o desde el banquillo".

El momento de Renzo Saravia, que se ha ganado tener continuidad

En cuanto a nombres propios, Corberán también valoró el debut del argentino Saravia en el lateral derecho tras la lesión de Thierry: "No, yo creo que nos centramos en cada partido. En este caso hay dos análisis, del partido anterior y del partido que viene. El partido anterior no era un partido fácil para él, porque rompió el hielo y jugó, por primera vez, quizá más minutos de los que uno podría esperar, en ese sentido, por la lesión. Y creo que es un jugador con una personalidad, con un carácter y una capacidad competitiva grande, que le hizo subsanar la falta de rodaje, la falta de minutos con el equipo. La compensó con esa mentalidad competitiva y esa agresividad que, para mí, lo define como futbolista. Por lo tanto, desde ahí, por supuesto que se gana la continuidad, y cada partido lo analizamos, vemos y decidimos".