Las pruebas médicas confirman que el lateral derecho sufre una lesión en el abductor de su pierna derecha que le tendría alrededor de un mes en la enfermería, por lo que podría no volver a jugar con el equipo che

El Valencia afronta este sábado un importante partido contra el Girona, que no acaba de certificar al permanencia y está tan solo dos puntos por encima de los de Carlos Corberán, por lo que el duelo tiene una trascendencia máxima en esta nueva jornada.

Para dicho encuentro no podrá contar el técnico che con Thierry Rendall, que cayó lesionado a los 11 minutos de juego el pasado martes frente al Mallorca. El lateral portugués sintió un pinchazo muscular y se vio obligado a pedir el cambio, siendo el debutante Renzo Sarabia quien salió en su lugar.

El parte médico de Thierry

El club che ha emitido este viernes el parte médico sobre el estado del defensor, que dice lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas al jugador del Valencia CF, Thierry Rendall, presenta una lesión de la musculatura abductora de su pierna derecha, sufrida este pasado martes durante el partido ante el RCD Mallorca. El lateral portugués seguirá tratamiento médico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica".

La nota del club valencianista no especifica un tiempo de baja determinado ni el alcance concreto de la lesión, pero lo cierto y verdad es que su vuelta antes de final de temporada está más en duda que nunca, ya que apenas queda un mes para el final de LaLiga.

Esto quiere decir que si la lesión de Thierry le tiene apartado entre tres y cuatro semanas en la enfermería, podría no volver a jugar con el Valencia, ya que el futbolista acaba contrato el próximo 30 de junio.

¿Adiós al Valencia?

Dependerá pues de lo rápida que sea su recuperación que Thierry pueda despedirse del Valencia sobre el terreno de juego, ya que a día de hoy la idea del club es la de no renovar al lateral portugués, que llegó a Mestalla en 2019, hace siete años, cuando todavía Jorge Mendes inyectaba muchos jugadores en el club che.

El Valencia planea una renovación total del lateral derecho con la salida de Thierry y la búsqueda de destino a Foulquier, con un año más de contrato. El argentino Saravia, que ahora se perfila como titular por lo que resta de temporada, tiene por delante la oportunidad de convencer a Gourlay para continuar la próxima temporada.

Corberán recupera otro efectivo

Al menos, no todo iban a ser malas noticias en Paterna, ya que tras la sesión de hoy Unai Núñez ha confirmado sus buenas sensaciones repitiendo presencia con el grupo. Así, apunta a que el central vasco recibirá el alta médica y podrá jugar ante el Girona este sábado, volviendo al eje de una defensa diezmada por las bajas, pues Eray Cömert sigue lesionado y tanto a Diakhaby como a Copete no se les espera hasta la próxima temporada.