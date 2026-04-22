Thierry se somete a pruebas médicas y Unai Núñez da un paso al frente

El central vasco ha vuelto a trabajar con el grupo y apunta a volver al once ante el Girona, mientras que el lateral portugués será examinado hoy de su nueva lesión

Sin tiempo que perder, la primera plantilla del Valencia ha vuelto este miércoles a los entrenamientos, apenas 12 horas después de finalizar el choque ante el Mallorca en Son Moix, duelo que dejó nuevamente a un lesionado, Thierry Rendall, que apenas duró diez minutos sobre el terreno de juego antes de tirarse al suelo y verse obligado a pedir el cambio por unas molestias musculares.

El lateral portugués está a la espera de ser sometido a pruebas médicas que puedan arrojar más luz sobre el estado de su lesión y sobre todo el tiempo que deberá estar apartado de los terrenos de juego otra vez. Y es que se trata al menos de la cuarta lesión esta temporada que le impedirá de nuevo ayudar a sus compañeros el próximo sábado ante el Atleti.

La cuarta lesión muscular esta temporada

Ya se perdió los tres primeros partidos de la temporada al arrastras la grave lesión de rotura de ligamentos de la pasada campaña. El portugués tuvo una gran continuidad en los meses de octubre, noviembre y diciembre, llegando a rendir a buen nivel y a verse la opción de su renovación con muy buenos ojos, pues acaba contrato el próximo 30 de junio.

Pero a mitad de enero volvieron los problemas musculares y siete partidos fuera. Regresó ante el Real Madrid a mediados de febrero pero se perdió el derbi del Ciutat de València por una molestias. Y en marzo, tampoco estuvo en el Ramón Sánchez-Pizjuán por problemas físicos. Ahora acumula tres partidos seguidos pero se ha vuelto a romper, y veremos por cuánto tiempo. Unos problemas físicos que han puesto casi imposible su renovación con el club de Mestalla.

Unai Núñez, la buena noticia del entrenamiento

Pero no todo iban a ser malas noticias. Carlos Corberán ha podido contar hoy ya con Unai Núñez, uno de los cuatro centrales que tenía en la enfermería el de Cheste. El futbolista cedido por el Celta se lesionó precisamente contra el club olívico, sufriendo una afectación de la región isquiotibial derecha, que no la ha permitido estar ni el Elche ni en Mallorca.

Pero todo apunta a que podrá volver el sábado en Mestalla, ya que hoy se entrenó con normalidad según fuentes del club y es probable que pueda estar disponible para el partido de este sábado contra el Girona, mientras que el central suizo Eray Cömert sigue al margen después de lesionarse en Elche.

Directo al once para recomponer la defensa

Todo hace indicar que, de no haber contratiempos en los próximos días, Unai Núñez volverá directamente al once titular frente al Girona, ya que Corberán tan sólo tiene a César Tárrega, y ahora a Núñez, como únicos centrales disponibles, después de que Pepelu ejerciera como tal en el choque de ayer en Mallorca.

Eso sí, el técnico che pierde ahora a Thierry Rendall, y solamente tiene a Renzo Saravia como lateral derecho puro, quien debutó ante los de Demichelis tras llegar en febrero y hacer un plan específico de puesta a punto. Antes de apostar por el argentino, Corberán ha tirado de Unai Núñez como lateral diestro, por lo que ahora deberá decidir qué hace: si le da continuidad a Saravia en la derecha para poner a Unai en su sitio natural, o si vuelve a poner al central de lateral para repetir con Pepelu en el eje de la zaga.