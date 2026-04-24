Corberán desvela el factor que marcará la diferencia por la permanencia: ﻿"Es un síntoma muy positivo de esta plantilla"

El técnico del Valencia confía ciegamente en la salvación porque ve a su equipo "vivo" y "capaz de rebelarse a situaciones complicadas" como la que vivió en Son Moix

La lucha por el descenso está más ajustada a cada jornada que pasa. Quedan seis partidos para acabar el campeonato y hay hasta nueve equipos en apenas siete puntos de distancia. El Valencia es uno de ellos, estando ahora mismo tres puntos por encima del descenso, que lo marca el Alavés con 33 puntos, aunque Carlos Corberán ya ha dejado claro que no pueden dormirse en esta lucha que se decidirá por detalles.

"Lo que se está viendo es una Liga donde los detalles llevan la balanza hacia un sentido o hacia otro. El nivel de estar igualado cada partido, al final, pequeños márgenes se están llevando unos equipos u otros y en ese sentido hay que hacer todo lo posible para que los detalles que son cruciales caigan a nuestro favor. Y hay mucho que podemos hacer para que eso pase: la concentración, la intensidad, la energía, el espíritu, la lucha, la organización que tiene que ver con el juego, pero todo eso junto es muy importante. Darle la máxima importancia para poder conseguir que, en partidos muy equilibrados, muy reñidos, muy igualados, caigan a favor nuestro", ha explicado Corberán en rueda de prensa.

El Valencia no mira hacia abajo, mira hacia adentro

Sobre si el vestuario está mirando hacia abajo y lo que hacen el resto de equipos que luchar por evitar el descenso, Corberán ha explicado: "Yo, el entrenador del Valencia, miro a mi equipo, miro las ganas que los jugadores tienen y, sobre todo, miro al siguiente partido, porque mirar más allá de eso, para mí, no tiene o le da mucho valor a cada partido. Entonces, lo que miramos es que venimos de un partido reciente en el que, para mí, el equipo no tuvo la continuidad en el juego que nos gustaría tener, pero sí que tuvimos una respuesta emocional que, en estos momentos de la temporada, es vital. El equipo no se rindió".

Y eso, para el técnico de Cheste es un factor diferencia para poder salvar la categoría. "El equipo, en un momento de dificultad de llegar solamente con un central puro en la posición, la dificultad que conlleva jugar fuera de casa y que el rival se adelante nada más empezar la segunda parte. En ese momento de mayor dificultad, el equipo sacó mucho carácter y personalidad, y eso, en este momento de la temporada, como tú dices, a falta de poco, con pocos partidos, eso es clave, eso es vital. Que el aspecto emocional del equipo, que el equipo esté vivo, que el equipo sea capaz de rebelarse o de sobreponerse a situaciones complicadas, que ya lo había hecho anteriormente pero que lo vuelva a hacer, para mí es un síntoma muy positivo de esta plantilla, de este equipo", ha añadido.

En cuanto al ambiente que espera en Mestalla este sábado, Corberán fue claro: "El apoyo de Mestalla siempre es máximo. Cada partido es un lleno hasta arriba y, para nosotros, jugar en Mestalla siempre es una buenísima noticia. La afición del Valencia te da todo y la afición del Valencia te exige todo. Eso es lo del Valencia, lo sabemos, y esa exigencia solo es positiva para nosotros. Y, aparte de cada partido que hemos tenido estos llenos en Mestalla, el último partido nos pusimos perdiendo durante el partido, Mestalla no dejó de animar ni un solo segundo. La diferencia era de dos goles con el rival y, cuando metimos ese 3-2 o 2-3, Mestalla seguía animando hasta el último segundo. Para nosotros eso es clave, es vital, pero sabemos que eso no se te regala. Hay que dar lo máximo de nosotros y estamos dispuestos a ello, porque la afición es crucial para nosotros".