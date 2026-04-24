Mourinho solo espera una llamada de Florentino para regresar al Real Madrid

El técnico portugués se habría ofrecido como alternativa al banquillo y tiene una cláusula contractual de salida del Benfica que le permitiría regresar al Real Madrid sin coste ni negociación con su club

La alargada sombra de José Mourinho vuelve a refrescar el Santiago Bernabéu. El técnico portugués es una de las opciones que maneja Florentino Pérez para dar el relevo a Álvaro Arbeloa y el portugués incluso se habría posicionado claramente para regresar al club blanco si recibe la llamada que espera del presidente.

De sobra es conocido el cariño que el mandamás merengue tiene a 'Mou' desde el trienio que ambos compartieron en el Real Madrid (2010-2013). El de Setúbal siempre ha planeado como una opción de futuro para el banquillo, una alternativa que Florentino Pérez siempre ha tenido en cuenta aunque sabe que no cuenta con el respaldo de una mayoría de la hinchada merengue, por lo que siempre se ha decantado por otros técnicos.

Un llamativo 'like' de Mbappé

Ahora, con la temporada 25/26 a punto de cerrar el telón -solo resta que LaLiga sea ya matemáticamente imposible-, Mourinho vuelve a sonar como alternativa para dar un nuevo impulso al Real Madrid, sobre todo después de que Kylian Mbappé se posicionase en redes con un llamativo 'like' en Instagram a una publicación que apostaba por el regreso de 'Mou'.

Este gesto del francés no puede interpretarse como un guiño sin intención sin más. No es habitual que el delantero se posicione de esta forma en un contexto en el que se apunta a un ofrecimiento del técnico del Benfica al Real Madrid.

Puede que sea pronto para tomar decisiones y lo cierto es que Mourinho no es el único entrenador que interesa, pero sí uno de los que están sobre la mesa. Además, su factor diferencial es que él estaría muy dispuesto a asumir el reto si se le presenta la oportunidad.

En cualquier caso, 'The Special One' está centrado en su trabajo con el Benfica y por el momento está planificando la próxima temporada con el conjunto portugués, aunque él mismo ha reconocido que todavía no puede garantizar su continuidad en Lisboa. El propio entrenador dejó una respuesta de lo más irónica en rueda de prensa cuando fue preguntado por ello, evitando comprometerse públicamente. "Eso es algo de lo que he hablado hace meses, semanas y hace unos días. Yo no puedo garantizar lo que pasará. ¿Tú puedes asegurar que seguirás en tu medio?", respondió a un periodista. Lo cierto es que Mourinho no puede asegurar nada porque sabe que su situación podría cambiar radicalmente con una sola llamada. Y esa llamada solo puede salir del móvil de Florentino Pérez.

La posibilidad existe y es real

Mourinho tiene contrato con el Benfica hasta el 30 de junio de 2027, pero hay un factor contractual que facilita el retorno. Según informa el diario As, existe una cláusula en su contrato que le permitiría abandonar el Benfica sin coste alguno dentro de un plazo de diez días después del último partido de la temporada, previsto para mediados del próximo mes (16-17 de mayo). Esto significa que, antes de que arranque junio podría quedar libre sin que el Real Madrid tuviera que pagar nada por su traspaso.

Incluso si la operación se retrasara, el coste sería mínimo, prácticamente simbólico, según personas cercanas a la situación.

El técnico portugués sabe que su ofrecimiento ya está siendo valorado, pero no tiene intención de eternizarse como una posibilidad sin que existan negociaciones formales, las cuales no se están produciendo.

En Lisboa, su figura vuelve a estar bien valorada en Portugal. Ha conseguido mejorar notablemente el rendimiento del Benfica, hasta el punto de protagonizar momentos destacados como una importante victoria que elevó el ánimo de la afición. Aun así, el presidente Rui Costa no parece tener prisa por renovar su contrato, que finaliza en un año. La idea del club sería esperar a ver cómo evoluciona la próxima temporada antes de tomar una decisión definitiva.