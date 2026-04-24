Finidi, "triste" por no poder fichar por el Real Madrid, fue "muy feliz en el Betis"

El atacante nigeriano, que se veía de blanco tras un preacuerdo de los merengues con el Ajax, recuerda cómo "apareció Lopera y puso el dinero" antes de convencerle para iniciar "cuatro años inolvidables" en Sevilla, donde disfrutó "como nunca del fútbol"

Su icónica imagen con el sombrero de ala ancha para celebrar los goles ha pasado a la historia del Real Betis y del fútbol español. "Había un aficionado (Gabino Varilla) que empezó a lanzarlo, yo me lo ponía, a la afición le gustaba, sentía una gran conexión con el público en ese momento y se convirtió en una costumbre", recuerda Finidi George, mito verdiblanco de finales de la década de los 90 del siglo pasado. Campeón y subcampeón de Europa consecutivamente con el Ajax en 1995 y 1996, todo el mundo lo daba por fichado por el Real Madrid, aunque, como con Denilson de Oliveira dos años más tarde, Manuel Ruiz de Lopera, con el que tuvo sus roces, hizo 'magia'.

"Sí, hubo conversaciones, se avanzó y todo parecía encaminado, pero se estropeó porque Ajax y Real no se ponían de acuerdo. Entonces, apareció Lopera, puso el dinero que pedía el Ajax (10 millones de euros de aquella fecha), me convenció y me fichó para el Betis", recuerda el nigeriano en una entrevista para 'As', donde confesó: "Era un equipo fantástico. Pudo suponer una nueva oportunidad para ganar otra Champions, pero la ocasión no se dio. Fue mala suerte que no se concretara el fichaje por falta de acuerdo entre los clubes, porque habría sido un reto estar al lado de esos futbolistas y me dejó triste, pero no se puede cambiar la historia. Me marché al Betis y fui muy feliz allí".

Ahora, Finidi es entrenador en su ciudad natal

A sus 55 años, dirige al Rivers United de la Nigeria Professional Football League, donde marcha segundo y "peleando por conquistar el título", aunque no ha dejado de seguir al club que le hizo debutar en LaLiga. Habla con mucho respeto de Manuel Pellegrini, por ejemplo cuando le preguntan si le gustaría entrenar algún día al Real Betis: "No sé si eso será posible en algún momento. Creo que están haciendo las cosas bien en términos generales y deben seguir por ese camino. Todo el mundo sabe el enorme cariño que tengo al club y a la afición". El de Port Harcourt es, desde 2024, técnico del club de su ciudad natal, que ascendió a la elite del país hace tres años, tras ser seleccionador interino de las 'Súper Águilas', entrenador del Enyimba Aba nigeriano y ayudante en el PEC Zwolle neerlandés.

La dolorosa eliminación de la UEL ante el Braga

Sobre el reciente fiasco ante el Sporting de Braga, la echa también al suelo Finidi George: "No vi el partido entero, pero no es normal dejar escapar un 2-0 en casa. De todas formas, insisto en que se está trabajando bien y hay que reponerse cuanto antes de varapalos como éste, porque están en el buen camino y es importante seguir por ahí para que algún día llegue un título europeo". Tiene claro, además, su mejor recuerdo de Heliópolis: "El trato de la afición. Me impactó el cariño que me dieron durante los cuatro años que estuve en Sevilla. Fue algo inolvidable que llevaré en el corazón toda mi vida. La ciudad también es una maravilla. En el tiempo que pasé allí disfruté como nunca del fútbol, de la gente y de la vida en general".