Betis - Real Madrid: Horario, canal y dónde ver en TV y online hoy el partido de LaLiga EA Sports

El cuadro verdiblanco regresar a La Cartuja con los ánimos más calmado tras vencer al Girona, dispuesto a ganarse el perdón de su afición por la eliminación de la Europa League ante un conjunto blanco envuelto en críticas y que poco o nada se juega ya en LaLiga

En plena Feria de Abril, el Estadio de La Cartuja albergará este viernes un encuentro de altos vueltos entre Real Betis y Real Madrid. Llegan los blancos con poco ya en juego. Pero no por ello se fían en el conjunto verdiblanco, que quiere ganarse el perdón de su afición en el reencuentro con ella tras la dolorosa derrota ante el Sporting de Braga en los cuartos de final de la Europa League.

Así llega el Real Betis

La mejor manera para comenzar a hacer las paces fue lo sucedido en Montilivi. El cuadro bético regresó a la senda de la victoria ante el Girona para poner fin a una racha de siete jornadas consecutivas sin vencer, la peor de la era Pellegrini, y se asentó en una quinta plaza que aún ser de Champions. Ahora, el colchón con respecto al sexto clasificado es de cinco puntos, lo que rebaja la tensión y el estado de pesimismo que se instaló tras el fiasco continental.

Para este encuentro, el técnico chileno recupera a Antony, una vez cumplido su partido de sanción, y a Diego Llorente, restablecido del leve esguince de tobillo que le hizo ser baja la pasada jornada. Además, también se encuentra en la lista Cucho Hernández, que acabó fue sustituido ante el Girona por unas molestias de rodilla que han quedado en un susto.

Por contra, siguen en la enfermería Álex Ortiz, que sigue renqueante de la subluxación anterior de hombro derecho que sufrió ante el Athletic hace ya un mes, y Junior Firpo, que regresó con una lesión muscular de los partidos de su selección tras el último parón liguero y ya se anunció que estaría varias semanas de baja. A ellos se asume la ausencia autorizada de Pablo García, que reforzará esta tarde al Betis Deportivo en su visita al Atlético Madrileño para apurar sus opciones de permanencia en Primera RFEF.

Así llega el Real Madrid

El Real Madrid, por su parte, acude a La Cartuja después de un sufrido triunfo ante el Alavés (2-1) que no borró el enfado ni las críticas de la grada del Santiago Bernabéu. Fuera de la Champions, el conjunto blanco se encamina a una temporada sin títulos, pues está a 9 puntos del FC Barcelona, y el fin de curso se le puede hacer muy largo.

Betis No Iniciado - R. Madrid

Aurelién Tchouaméni, por una sobrecarga en un gemelo, y Dani Ceballos, por aparentemente técnicos, no están en la lista de convocados de Álvaro Arbeloa. La ausencia del centrocampista utrerano es la más llamativa, justo en un momento en el que vuelven a surgir con fuerza las informaciones que apuntan a su salida el próximo verano, con el Ajax de Ámsterdam al acecho.

Además, el técnico madridista cuenta con las bajas de lesionados Rodrygo Goes, Thibaut Courtois, Éder Militao y Arda Güler. Por su parte, Raúl Asencio regresa a una convocatoria después de superar una enterocolitis bacteriana que le ha tenido diez días alejado de los terrenos de juego.

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¿Dónde ver por TV el Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Real Betis y Real Madrid este viernes 24 de abril dará comienzo a las 21:00 horas en Estadio de La Cartuja y se podrá ver en directo por DAZN LaLiga, disponible en Movistar Plus+ (dial 55), Orange TV (dial 113) y en DAZN. El encuentro corresponde a la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad blanca habrá información actualizada al instante de este encuentro.