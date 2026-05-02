La mala suerte se ceba con Carvajal: lesión y... ¿adiós al Mundial?

El capitán del Real Madrid sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho, lo que le hace estar de baja dos semanas en el mejor de los casos

Malas noticias para Dani Carvajal. El capitán del Real Madrid podría estar de baja hasta el final de temporada después de haber sufrido en las ultimas horas una fisura de la falange distal del quito dedo de su pie derecho, según ha informado el club blanco en un parte médico ofrecido en la mañana de este sábado.

Esta lesión le hará perderse el final de la temporada con el conjunto blanco y pone en duda su presencia en la lista para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección española, que si ya de por sí era complicada tras apenas tener protagonismo con Álvaro Arbeloa tras regresar de su lesión, ahora lo parece todavía más.

El club blanco comunicó la lesión del lateral derecho antes de que los jugadores saltasen al césped para completar su último entrenamiento antes de enfrentarse al Espanyol. El tiempo estimado mínimo de dos semanas que estará de baja le permitirían a Carvajal llegar al último partido de Liga que disputará el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu frente al Athletic.

Por tanto, se perderá con seguridad los choques frente al Espanyol, Barcelona y Oviedo, será duda ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y reaparecería para la última jornada contra el Athletic Club.

El contrato de Dani Carvajal con el Real Madrid finaliza el 30 de junio, todavía no hay noticias sobre una posible renovación y el choque contra el Athletic podría ser el de su despedida ante su afición después de trece temporadas en el club blanco.

Carvajal estaba en la última prelista de España

Son varias las dudas que mantiene el seleccionador Luis de la Fuente para confeccionar la lista final para el Mundial del próximo verano, siendo la del lateral derecho una de ellas. Dani Carvajal llegó a estar en la última prelista, la que elaboró De la Fuente para los amistosos ante Serbia y Egipto, pero finalmente los elegidos fueron Marcos Llorente y Pedro Porro.

Pese a todo, Carvajal seguía teniendo opciones ya que es considerado por el seleccionador un líder y su veteranía sería necesaria en momentos importantes del Mundial pero ahora, con esta lesión, puede haber dicho adiós definitivamente a sus opciones de estar en la cita mundialista del próximo verano.

Carvajal, que suma 54 internacionalidades con España, jugó sus últimos minutos con la selección en el partido de clasificación para el Mundial disputado el 4 de septiembre de 2025. Salió sustituyendo a Pedro Porro pasado en el minuto 60.