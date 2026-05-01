El casting de Luis de la Fuente para la posición de extremo: Barrenetxea, Víctor Muñoz, Jesús Rodríguez...

Las lesiones están provocando que las opciones de algunos futbolistas de estar con la Selección Española en el Mundial 2026 aumenten de manera considerable. El seleccionador tiene como únicos fijos a Lamine Yamal, al que va a esperar aunque esté lesionado, y a Nico Williams

Luis de la Fuente afronta este final de temporada con mucha atención sobre los futbolistas españoles que tienen opciones de ser convocados para jugar el Mundial 2026. Dentro de unas semanas, el seleccionador nacional dará la lista de convocados definitiva en la que una de las grandes incógnitas es quienes van a ser los lugartenientes de Lamine Yamal y Nico Williams, que son los extremos titulares de la Selección Española a pesar de la lesión del jugar del FC Barcelona. Luis de la Fuente cuenta con muchas alternativas a du disposición.

Lamine Yamal es un fijo a pesar de su lesión

No hay debate en torno a la figura de Lamine Yamal y su presencia en el Mundial 2026. Pase lo que pase, el extremo estará en la lista de citados que proporcione Luis de la Fuente para el torneo que comienza el próximo mes de junio. La lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda hace unos días no va a impedir que la estrella del FC Barcelona sea convocada. De hecho, en las últimas horas, Luis de la Fuente, sin nombrarlo directamente, ha dicho que lo va a esperar. "Cada caso es singular y excepcional. Al confeccionar una convocatoria, contemplamos todos los escenarios. Hay futbolistas especialistas para jugar minutos concretos, que tienen un talento diferente y salen y te resuelven un partido".

También estará en la lista de convocados Nico Williams, extremo del Athletic Club, que ha estado lidiando toda la temporada con una pubalgia. Luis de la Fuente también lo va a citar porque básicamente para el entrenador riojano tanto Nico Williams como Lamine Yamal son insustituibles. A partir de ahí, el casting en la posición de extremo se abre.

Luis de la Fuente ha confiado siempre en jugadores como Dani Olmo, Yéremy Pino o Álex Baena para jugar o partir desde la posición de extremo, pero siempre ha querido tener en plantilla a un jugador rápido y de desborde para sustituir a Nico Williams o a Lamine Yamal en el momento que estos dos estén cansados o lesionados.

Se espera que el seleccionador nacional convoque para el Mundial 2026 a un futbolista de este perfil y opciones no le faltan a Luis de la Fuente. El que partía con más opciones de estar era Víctor Muñoz, de CA Osasuna, después de su gran nivel en el pasado parón de selecciones del mes de marzo pero una lesión muscular le complica su presencia en la Copa del Mundo aunque si se recupera puede entrar en la lista final. Esto aumenta las posibilidades de otros jugadores.

Uno de los mejores colocados es Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad, quien también fue convocado en el pasado mes de marzo con la Selección Española. El txuri-urdin es titular en una Real Sociedad que ha sido campeona de la Copa del Rey, en donde marcó un gol en la final. El donostiarra ha marcado 4 goles y ha dado 5 asistencias en esta temporada. Otra opción que está sobre la mesa es Jesús Rodríguez, del Como 1907, que llega 3 goles y 8 asistencias en esta temporada. Por último, uno de los que se ha caído de la carrera es, a priori, Bryan Zaragoza quien no está jugando nada en la AS Roma.