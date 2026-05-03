La lluvia cambia la hora del Gran Premio de Miami de F1

La carrera del GP de Miami 2026 se adelanta tres horas y tendrá lugar a las 19:00 hora española

Lo dejó caer la FIA antes de que se celebrase la Clasificación del Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1, que podría haber cambios este domingo por la posibilidad de lluvia y tormenta eléctrica, algo que se toman muy en serio en Estados Unidos.

Hubo reuniones a lo largo de la tarde en las que se barajó, incluso, que el Gran Premio se celebrase a las 10:00 horas locales -las 16:00 en España-. Finalmente han tomado una decisión intermedia y sólo han adelantado tres horas el inicio de la carrera, que se celebrará a las 13:00 horas en Miami -las 19:00 en España- y con varios 'asteriscos'.

"Tras las conversaciones mantenidas entre la FIA, la FOM y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local de Miami, debido a la previsión meteorológica, que anuncia fuertes tormentas para última hora de la tarde, cerca de la hora de inicio ya prevista en un principio para la carrera.

Esta decisión se ha tomado para garantizar que la carrera sufra las menores alteraciones posibles, así como para asegurar el mayor margen de tiempo posible para completar el gran premio en las mejores condiciones y dar prioridad a la seguridad de los pilotos, los aficionados, los equipos y el personal".

La lluvia provocará más cambios

Éste ha sido el comunicado que han hecho público, en el que confirmaban el adelantamiento, pero también añadían otros detalles a tener en cuenta. Por un lado, que se declarará riesgo de lluvia antes del inicio de la carrera si la probabilidad de que llueva es superior al 40%.

En este caso se aplican dos excepciones a las condiciones del parque cerrado: Se permitirán modificaciones en la altura de la suspensión y también que el ángulo de apertura del alerón delantero esté en modo SM.

Y, por otro, que si Dirección de Carrera declara "condiciones de bajo agarre" se suprimirá el Boost, se activará el MGUK a 250 kW y que el modo recta solo se aplicará al alerón delantero y únicamente en las zonas SM de mojado.

Los pilotos asumían que este domingo se correría con lluvia. Así lo dijo el propio Fernando Alonso y también el monegasco Charles Leclerc en sus declaraciones a la televisión antes de posar junto los otros dos pilotos (Antonelli y Verstappen) que ocuparán las primeras posiciones en la parrilla de salida este domingo.