La otra liga que domina Fernando Alonso y en la que cautiva a todos

Pese a los malos resultados que está obteniendo con Aston Martin, el asturiano sigue sorprendiendo al resto de sus compañeros cada vez que se pone a los mandos de su AMR26

Pasarán los años y ver pilotar a Fernando Alonso será algo que siempre guste. Como ver a Ronaldinho hacer malabares con un balón por mucho que diste su físico del que tenía como jugador del Barcelona.

Y eso se nota cuando los compañeros de profesión le alaban tanto como le temen en pista. Por mucho que tenga el peor monoplaza de la parrilla y por mucho que lleve cero puntos en su casillero, tener al asturiano cerca en la pista es sinónimo de respeto.

Y el último en reconocerlo ha sido el mexicano 'Checo' Pérez, tras el Gran Premio de Miami. Tras un año sabático, el piloto de Cadillac ha vuelto al Gran Circo y se ha quedado maravillado una vez más con lo que hace el ovetense con volante en mano.

"La pelea con Fernando Alonso es muy divertida"

Alonso acabó decimoquinto, un puesto lejos de la zona de puntos pero que muchos lo ven como el primero de de la zona baja. O dicho de otra forma, el mejor de la otra liga que también se vive y se disfruta en la Fórmula 1. Por detrás de él quedó el propio Checo, quien, visto lo visto, va a tener que conformarse este curso con detalles y algunas migajas de la competición.

"Es muy divertida esta pelea con Fernando. Siempre es un piloto que tiene un gran 'racecraft' (habilidad en carrera). Es súper agresivo, súper inteligente… sabes que cuando se aleja algo está planeando y cuando se acerca igual, todos sus movimientos son siempre pensados, entonces siempre es una gran pelea y aparte es un piloto súper limpio".

Algunos de sus trucos de magia los puso en práctica el pasado domingo, aunque todos no le salieron bien, como la estrategia de neumáticos. Pero es un piloto que destaca por saber alejarse en el momento oportuno para enfriar neumáticos o acercarse para provocar el error del que tiene delante.

Checo Pérez reconoce el error en la elección de neumáticos

Fernando Alonso fue el último en cambiar sus neumáticos pensando en una lluvia que nunca hizo acto de presencia en Miami, una estrategia fallida sin duda. Pérez, por su parte, reconoce que ellos tampoco acertaron con los neumáticos: "Nos faltó un poco en la degradación. Creo que elegimos el duro cuando, viéndolo ahora, habría optado por el blando".

Alejado de los primeros focos de la parrilla, el piloto mexicano afirma que también se disfruta: "Nos lo estamos pasando bien luchando con Fernando. Es muy agresivo y muy justo. Espero que no mejoren muy rápido".

No hace mucho ambos peleaban por entrar en el podio, pero hoy están a años luz de la zona de puntos. Sin embargo, la veteranía siempre es un grado y el respeto en el trazado ninguno de los dos lo ha perdido.

A Fernando Alonso también le motiva esta pelea

El piloto asturiano también comentó estas otras batallas en el barro que le está tocando lidiar esta temporada: "Con Lance lo hablamos siempre cada mañana, a ver si estamos juntos. Y si no, de esperarnos o lo que sea para aprender un poco en cuanto a gestión de energía y todo. Ya que no hemos hecho muchos kilómetros este invierno y todo eso. Así que con Checo intentamos hacer lo mismo, un poco de entretenimiento. Y hoy teníamos un pelín más de ritmo que ellos".