Íñigo Pérez, ante una semana decisiva para la historia del Rayo: "Tenemos dos finales"

El técnico franjirrojo aparca la final de la Conference League para centrarse en la última jornada de LaLiga, donde el conjunto de Vallecas necesita ganar en Mendizorroza al Deportivo Alavés y esperar un tropiezo del Getafe

El Rayo Vallecano vive una de las semanas más importantes de su historia reciente, pero Íñigo Pérez no quiere que la final europea tape lo que todavía queda por jugar en LaLiga. El técnico navarro fue claro antes del partido ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza: el equipo tiene “dos finales”, la primera por volver a Europa vía campeonato doméstico y la segunda, el próximo 27 de mayo, ante el Crystal Palace por el título de la Conference League.

El conjunto franjirrojo llega a la jornada 38 en octava posición, con 47 puntos, a uno del Getafe, que ocupa la séptima plaza. Para clasificarse a Europa por LaLiga, el Rayo necesita ganar al Alavés y esperar que el equipo azulón no gane a Osasuna. Pese a no depender de sí mismo, Íñigo Pérez quiere que su plantilla compita como si todo estuviera en sus manos.

Íñigo Pérez cambia el foco: primero el Alavés, después el Crystal Palace

La final de la Conference League está en la cabeza de todo el rayismo, pero el entrenador insiste en no alterar el orden de prioridades. El Rayo tiene una oportunidad muy difícil de repetir: “Mi mensaje ha sido que tenemos dos finales y que la de mañana debemos afrontarla exactamente igual que la que afrontemos el miércoles”.

Íñigo Pérez reconoció que el equipo estará pendiente de lo que ocurra en otros campos, porque el resultado del Getafe condiciona directamente las opciones rayistas. Aun así, el plan pasa por mirar primero hacia dentro: “No dependemos de nosotros, pero el resto de situaciones que se dan en el contexto son idénticas”.

El Rayo no espera un Alavés de vacaciones

El Alavés llega al último partido con la permanencia ya asegurada, pero Íñigo Pérez no compra la idea de que el equipo vitoriano vaya a competir relajado. Al contrario, cree que los de Mendizorroza querrán despedirse de su afición con una victoria después de varias semanas de sufrimiento: “No espero un Alavés de vacaciones o este tipo de clichés”.

El entrenador del Rayo considera que el rival jugará liberado, sin la presión de la permanencia, y eso puede convertir el partido en un escenario especialmente peligroso. Para Íñigo, el Alavés ha vivido una temporada de desgaste y querrá cerrar el curso con orgullo delante de su gente.

La plantilla tendrá protagonismo entre Vitoria y Leipzig

Íñigo Pérez defendió la importancia de toda la plantilla en este tramo final. El Rayo ha competido durante la temporada con partidos entre semana y fin de semana, repartiendo minutos y utilizando a muchos jugadores en diferentes contextos.

El entrenador dejó claro que tanto ante el Alavés como ante el Crystal Palace habrá participación amplia, condicionada por molestias, cargas físicas y necesidades competitivas: “Hay muchos factores que me invitan a que puedan participar la mayor parte de la plantilla en estos dos partidos”.

En cuanto al estado físico, confirmó que Álvaro García ha entrenado con normalidad y estará disponible para jugar de inicio o desde el banquillo. Ilias Akhomach avanza más despacio, pero el objetivo es que pueda estar disponible para la final del miércoles. La principal baja sigue siendo Luiz Felipe.

El Rayo lamenta la situación de Isi Palazón

Uno de los asuntos que más molestia genera en Vallecas es el caso de Isi Palazón. El club sigue pendiente del recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte por la sanción de siete partidos, pero la respuesta no llega y el jugador se perderá otra jornada.

El técnico aseguró que el club habría aceptado una respuesta negativa, pero no entiende el silencio prolongado. Para él, el daño principal es para el jugador: “Me da pena por Isi, porque creo que es alguien que podría haber jugado estos dos últimos partidos”.

Una semana para agrandar la historia del Rayo Vallecano

El Rayo afronta una semana que puede cambiar la dimensión del club. Primero, Mendizorroza. Después, Leipzig. Dos partidos, dos objetivos y una misma exigencia: competir sin perder la identidad.

Íñigo Pérez no quiere que la final europea desconecte al equipo de LaLiga. El Rayo todavía puede volver a Europa por el campeonato nacional y, aunque depende del Getafe, necesita cumplir su parte ante el Alavés.

El miércoles llegará el Crystal Palace y una final histórica. Pero antes hay otra. Y el mensaje del entrenador no deja margen a la duda: el Rayo no ha llegado hasta aquí para elegir qué partido competir. Debe jugar los dos como lo que son: dos finales.