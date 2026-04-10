Zverev renace ante Fonseca y Alcaraz y Sinner ya tienen rival en semifinales de Montecarlo

El alemán necesitó de tres sets para eliminar al joven brasileño, mientras que el español y el italiano solventaron por la vía rápida sus respectivos compromisos

El alemán Alexander Zverev aplacó la buena reacción del brasileño Joao Fonseca, que llevó el partido de cuartos de final al tercer set, y se impuso por 7-5, 6-7(3) y 6-3 y jugará las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Felix Auger Aliassime.

El germano de 28 años, tercer favorito, se convirtió en el cuarto jugador en la historia del torneo en alcanzar diez semifinales de un Masters 1000 en tierra batida. Solo queda por detrás de Rafa Nadal (37), Novak Djokovic (28) y Roger Federer (19). Nunca se había enfrentado al prometedor tenista sudamericano, al que superó después de dos horas y cuarenta minutos.

Fonseca, que sólo ha podido ganar en seis encuentros a un rival del top 10, en el Abierto de Australia del pasado año al ruso Andrey Rublev, se quedó en puertas de lograr una de las victorias más importantes de su carrera pero la remontada que emprendió tras ceder la primera manga se quedó a medias.

El jugador de 19 años, que el pasado curso ganó en Buenos Aires y Basilea, sus únicos trofeos hasta ahora, se rehízo tras perder la primera manga y dominó el segundo set donde ofreció su mejor tenis. Tras ir 2-0 por debajo se situó con 5-3 y el saque. Zverev reaccionó pero el desenlace de la manga llegó a 'tie break' que logró Fonseca. El choque se fue al tercer parcial, el definitivo.

Zverev rompió de entrada el saque de su rival y contó con una renta de 2-0 que consolidó hasta cerrar el triunfo. El alemán es el que más victorias ha logrado en torneos de Masters 1000 de la década, con 109 y consiguió su semifinal 83 en el circuito, la vigésima séptima en torneos Masters 1000.

El tercer jugador del mundo, que ya alcanzó este tramo en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, se erigió en el segundo alemán en lograr tres semifinales en Montecarlo después de Boris Beker.

Sinner mete la directa ante Auger-Aliassime y ya espera a Zverev

El italiano Jannik Sinner logró su vigésima victoria seguida en un torneo Masters 1000 al ganar en Montecarlo al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 6-4) y situarse en las semifinales, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev, que previamente superó al brasileño Joao Fonseca.El jugador de San Cándido, segundo del mundo, que puede asaltar la cima del ránking ATP si gana el evento monegasco, tardó una hora y 35 minutos. Se alejó de los contratiempos y las dificultades que se encontró contra el checo Tomas Machac en tercera ronda, ante el que perdió un set, y volvió a ser el tenista sólido, ganador de cuatro Grand Slam que arrolló al francés Ugo Humbert en el segundo tramo.

Y tras el partido, estas fueron sus impresiones: "Me tocó jugar ante alguien que conozco bastante bien. Estoy tratando de acostumbrarme a lo que me voy encontrando durante la semana, pero también a las condiciones de torneos. La tierra batida tiene ciertas peculiaridades como el deslizamiento, el movimiento, la forma de jugar en general. Todo es un poco diferente cuando llega esta fase de la temporada”.

Feliz por pasar de ronda, no quiere pensar todavía en ese cetro mundial: “Estoy muy contento por cómo están yendo las cosas hasta el momento, al final se trata del primer torneo de la gira de tierra, así que ya veremos lo que sucede mañana en semifinales. Las estadísticas me recuerdan que las cosas están yendo bien, ojalá todos los partidos fueran tan buenos como este último”.

Carlos Alcaraz y un rival en semifinales de Montecarlo al que nunca se ha enfrentado

El monegasco Valentin Vacherot hizo historia y se erigió en el primer jugador del Principado en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, tras ganar en tres sets al australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, (6-4, 3-6 y 6-3) y será el rival del vigente campeón y número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz.

Nunca hasta ahora han coincidido el batallador jugador de Mónaco y el murciano. Vacherot, de 27 años y 23 del ránking ATP, dio un salto en su carrera y disparó su repercusión en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, donde inesperadamente, desde la fase previa, logró el titulo.