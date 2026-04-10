Reunión del Atlético de Madrid de cara al próximo mercado de fichajes

Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, ya trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada en donde el Atlético de Madrid tiene previsto hacer una nueva fuerte inversión para mejor el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone. Para lograrlo, está en conversaciones con una importante agencia de representación

El Atlético de Madrid está centrado en hacer la mejor recta final de temporada posible en la que puede ganar tanto la Copa del Rey como la UEFA Champions League, pero eso no hace que se descuide en la planificación de la siguiente campaña en la que el objetivo es hacer un mejor equipo para su entrenador Diego Pablo Simeone. Para lograrlo, Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, ya está manteniendo reuniones con algunas de las agencias de representación más importantes del mundo, siendo una de ellas Roc Nation Sports, quien lleva a Marc Bernal, futbolista del FC Barcelona.

El Atlético de Madrid mantiene una reunión con la agencia Roc Nation Sports

El Atlético de Madrid comienza a dar pasos en firme a la hora de construir la plantilla de la próxima temporada y ha mantenido reuniones con el representante en España de la agencia Roc Nation Sports tal y como informó As.

Un movimiento que sirve para intuir las intenciones del Atlético de Madrid de cara al siguiente mercado de fichajes de verano. Esta agencia lleva entre otros jugadores a Vinicius Junior, del Real Madrid, o a Marc Bernal, del FC Barcelona.

El fichaje de Marc Bernal por el Atlético de Madrid, muy complicado

El Atlético de Madrid lleva tiempo siguiendo de cerca a Marc Bernal, centrocampista del FC Barcelona. De hecho, el club rojiblanco sondeó la posibilidad de incorporar al futbolista del equipo azulgrana durante el pasado mes de enero, pero las conversaciones nunca avanzaron lo suficiente.

De hecho, según informa Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid ya ha desistido de fichar a Marc Bernal, con contrato hasta el 30 de junio de 2029, a sabiendas de que el futbolista es muy importante actualmente en el FC Barcelona el cual no tiene ninguna intención de desprenderse de un centrocampista que una vez se ha recuperado plenamente de su grave lesión, que sufrió la campaña pasada, tiene un tol de titular prácticamente.

Los futbolistas que están representados por Roc Nation Sports

Como buen director deportivo, Mateu Alemany está manteniendo conversaciones con diferentes agendas de representación para saber las situaciones contractuales y sondear a algunos futbolistas que puedan ponerse a tiro.

Roc Nation Sports es una agencia pujante que además de Vinicius y Marc Bernal tiene a otros jugadores interesantes como Gabriel Martinelli, del Arsenal, Malick Fofana, del Olympique Lyon, Aleksandar Stankovic, centrocampista del Brujas, o Yan Diomande, el extremo del RB Leipzig.

Futbolistas muy atractivos y a los que el Atlético de Madrid sí puede acceder ahora gracias al empuje económico que le da la nueva propiedad de Apollo Sports Capital.