Canadá - Bosnia y Herzegovina: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido del Grupo B en el Mundial 2026

La Selección canadiense, una de las anfitrionas, inicia su participación en la Copa del Mundo ante el combinado europeo, que logró su plaza en la repesca contra Italia, siendo una de las grandes sorpresas del torneo

El Mundial 2026 ya ha comenzado y, tras el debut de México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, es el turno de que inicie su participación Canadá, una de las tres sedes del torneo, y Bosnia y Herzegovina, una de las sorpresas de la repesca.

El combinado norteamericano, dirigido por Jesse Marsch, quiere aprovechar el factor local para clasificar a las eliminatorias por primera vez en su historia, en su tercera participación tras las de México 1986 y Catar 2022.

Por su parte, la Selección europea, encabezada por Sergej Barbarez, eliminó a Italia en la repesca para entrar en su segundo Mundial, tras haberse quedado en la fase de grupos de Brasil 2014.

Canadá - Bosnia y Herzegovina: fecha y horario del partido de la jornada 1 en el Grupo B del Mundial 2026

El encuentro protagonizado entre las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina en la la jornada 1 en el Grupo B del Mundial 2026 está programado para el viernes 12 de junio a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio Toronto, Canadá, feudo del Toronto FC con capacidad para 30.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 1 en el Grupo B del Mundial 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina?

El Canadá - Bosnia y Herzegovina de la jornada 1 en el Grupo B del Mundial 2026 es ofrecido bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción. Además, se incluye dentro de la suscripción de fútbol en Movistar + y Orange TV.

¿Cómo seguir online el Canadá - Bosnia y Herzegovina, encuentro de la jornada 1 en el Grupo B del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Canadá - Bosnia y Herzegovina de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Toronto. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Canadá - Bosnia y Herzegovina de la jornada 1 en el Grupo B del Mundial 2026

Partido debut de ambas selecciones, lo que significa que ambos seleccionadores querrán mostrar sus mejores cartas para mandar un aviso en el torneo. En el formato estrenado para el Mundial 2026, donde los ocho mejores terceros de doce pasan a dieciseisavos, cualquier punto puede ser diferencial.

Canadá No Iniciado - Bosnia

En Canadá, combinado dirigido por Jesse Marsch, encontramos varios nombres con recorrido en LaLiga, como es el caso de Buchanan, actual extremo del Villarreal, o Cyle Laryn, quien militó varias temporadas en el Mallorca antes de salir al Southampton. Además, en la delantera encontramos a Jonathan David, ariete de la Juventus con un gran golpeo con ambos pies.

Por su parte, la Bosnia y Herzegovina de Sergej Barbarez cuenta con un delantero muy experimentado, que asumirá los galones del equipo. Edin Dzeko, con pasado en la Roma y el Manchester City, acude al torneo con 40 años y militando en el Shalke 04. Entre sus jugadores a seguir encontramos a Muharemovic, central del Sassuolo, Dedic, lateral en el Benfica, y a Alajbegovic, extremo del RB Salzburgo.

Canadá: Crépeau; Johnston, Luc De Fougerolles, Corneluis, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Liam Millar; Cyle Larin, Jonathan David.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Memic, Demirovic, Sunjic, Alajbegovic; Dzeko.