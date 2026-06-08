Estadios del Mundial 2026: las 16 sedes

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contará con 16 sedes que le darán al evento la magnitud que merece. El partido inaugural será en el Estadio Ciudad de México y la final en el Met Life Stadium de New York

El Met Life Stadium será la sede de la final del Mundial 2026Imago

El Mundial 2026, que acogerán por primera vez en la historia de esta cita tres países de forma conjunta, contará con 16 sedes. Quizás no sea importante participar en el partido inaugural entre México y Sudáfrica que se jugará en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio. Las 48 selecciones, incluidas la Selección española y la vigente campeona, Argentina, soñarán con estar en el partido del próximo 19 de julio en el Met Life Stadium de Nueva York, la gran final.

Todos los estadios del Mundial 2026

En este Mundial 2026, Estados Unidos se ha llevado la palma en lo que a Estadios se refiere. Estados Unidos contará con 11 sedes. México contará con tres estadios, uno de ellos será el que acoja el partido inaugural y Canadá con dos sedes.

Todas las sedes del Mundial 2026 al detalle

Estadios de Estados Unidos que acogerán partidos del Mundial 2026

Seattle Stadium o Lumen Field (Washington, Estados Unidos). Capacidad: 69.000 Inauguración: 2002.

Houston Stadium o NRG Stadium (Texas, Estados Unidos) Capacidad: 72.220 Inauguración: 2002.

Miami Stadium o Hard Rock Stadium (Florida, Estados Unidos) Capacidad: 65.000 Inauguración: 1987.

Dallas Stadium o AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos) Capacidad: 94.000 Inauguración: 2009.

Los Angeles Stadium o SoFi Stadium (California, Estados Unidos) Capacidad: 70.000 Inauguración: 2020.

Boston Stadium o Gillette Stadium (Massachusetts, Estados Unidos) Capacidad: 65.000 Inauguración: 2002.

Philadelphia Stadium o Lincoln Financial Field (Pennsylvania, Estados Unidos) Capacidad: 69.000 Inauguración: 2003.

San Francisco Bay Area Stadium o Levi's Stadium (California, Estados Unidos) Capacidad: 71.000 Inauguración: 2014.

Kansas City Stadium o Arrowhead Stadium (Missouri, Estados Unidos) Capacidad: 73.000 Inauguración: 1972.

New York New Jersey Stadium o MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos) Capacidad: 82.500 Inauguración: 2010.

Atlanta Stadium o Mercedes-Benz Stadium (Georgia, Estados Unidos) Capacidad: 75.000 Inauguración: 2017.

Estadios de México que acogerán partidos del Mundial 2026

Estadio Guadalajara o Estadio Akron (Jalisco, México) Capacidad: 48.000 Inauguración: 2010.

Estadio Monterrey o Estadio BBVA ( Nuevo León, México) Capacidad: 53.500 Inauguración: 2015.

Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca (Ciudad de México, México) Capacidad: 83.000 Inauguración: 1966.

Estadios de Canadá que acogerán partidos del Mundial 2026

BC Place stadium (Columbia británica, Canadá) Capacidad: 54.000 Inauguración: 1983.

Toronto Stadium (Ontario, Canadá) Capacidad: 45.000 Inauguración: 2007.

Estadios en los que juega la Selección española de Luis de la Fuente

La Selección española de Luis de la Fuente, encuadrada en el grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, disputará su primer partido (Cabo Verde) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. España disputará el choque ante Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami y cerrará su participación en la fase de grupos ante Arabia Saudí en un choque que se jugará en el Estadio Akron de Jalisco (México).