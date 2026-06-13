El Mundial 2026 arranca con polémica: detenidos, tensión y caos en la jornada inaugural de México

La jornada inaugural del torneo se vio empañada por enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dejaron 19 detenidos y 11 agentes heridos

La jornada inaugural del Mundial 2026 dejó no solo el estreno deportivo del torneo, sino también momentos de tensión en los alrededores del estadio de la ciudad de México donde se disputó el partido inaugural, con intervención de los cuerpos de seguridad y la detención de varias personas tras distintos altercados registrados durante el dispositivo de acceso.

El evento, que reunió a decenas de miles de aficionados en los alrededores del recinto, se desarrolló con normalidad en el interior del estadio, pero en el exterior se produjeron incidentes puntuales relacionados con aglomeraciones, controles de acceso y enfrentamientos aislados que obligaron a reforzar la presencia policial en distintos puntos del perímetro.

Detenciones iniciales por pases falsos en los accesos al estadio

Antes de que rodara el balón, los agentes arrestaron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que intentaban acceder a las gradas con pases de acceso apócrifos. Este primer incidente activó las medidas de control reforzadas en los accesos principales del estadio.

La detección de estas irregularidades se produjo en un entorno de vigilancia intensiva, con controles exhaustivos debido a la magnitud del evento y la previsión de una gran concentración de público en la inauguración del torneo.

Protestas sociales derivan en disturbios en la zona del estadio

La situación se agravó con la llegada de diferentes colectivos de manifestantes, entre ellos maestros y familiares de personas desaparecidas, que se concentraron en las inmediaciones del recinto para visibilizar sus reivindicaciones durante la jornada inaugural.

Según la información de la SSC, parte de la protesta derivó en disturbios cuando un grupo de personas embozadas lanzó petardos, piedras y otros objetos contra los agentes desplegados en el perímetro de seguridad, lo que provocó enfrentamientos y una escalada de tensión en la zona.

Balance de ocho detenidos y once policías heridos en los altercados

El balance total de los incidentes en los alrededores del estadio se cerró con ocho personas detenidas puestas a disposición de las autoridades ministeriales, además de otras cuatro presentadas ante el juez por afectaciones a la vía pública, aunque posteriormente fueron liberadas.

En el plano policial, once agentes resultaron lesionados como consecuencia de los impactos recibidos durante los enfrentamientos, seis de los cuales tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica por contusiones de diversa consideración.

Estos hechos obligaron a reforzar el dispositivo de seguridad en varios puntos del perímetro del estadio durante el desarrollo del encuentro inaugural.

Incidentes también en el Fan Fest del Zócalo

La tensión no se limitó al estadio. En el Fan Fest instalado en la plaza del Zócalo, uno de los principales puntos de reunión de aficionados durante el Mundial, también se registraron incidentes pese al despliegue de unos 11.000 agentes.

En esta zona se detuvo a un hombre y dos mujeres, además de recuperarse 36 teléfonos móviles que habían sido sustraídos a aficionados en medio de las celebraciones, según confirmó el dispositivo de seguridad.

Las autoridades refuerzan el operativo para los próximos partidos

Tras lo ocurrido en la jornada inaugural, las autoridades de la Ciudad de México han anunciado una revisión de los planes de contingencia con el objetivo de evitar que se repitan escenas similares durante el resto del torneo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha confirmado que se reforzará el operativo en los próximos encuentros del Mundial en el Estadio Ciudad de México, así como la vigilancia en distintas zonas de la capital, en un contexto en el que la seguridad se mantiene como uno de los grandes focos del campeonato.