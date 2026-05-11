Pedro Acosta ya tiene nuevo enemigo en el Mundial de MotoGP: "A mí nadie me adelanta mirándome"

El murciano acabó muy enfadado el Gran Premio de Francia por la actitud que tuvo Di Giannantonio. Y al finalizar el mismo no dudó en mandarle un mensaje al italiano

Enrabietado. Así terminó Pedro Acosta el Gran Premio de Francia por dos motivos. Uno de ellos fue porque se le escapó un podio que tuvo en su mano casi toda la carrera y el otro el gesto que tuvo Di Giannantonio cuando le adelantó.

El de Mazarrón partió en cuarto lugar en la parrilla de salida gracias a la retirada de Marc Márquez y una buena salida le permitió colocarse segundo, posteriormente, tercero e incluso volvió a ser segundo cuando se cayó Bagnaia. Pero, finalmente, acabó entrando en quinto lugar.

Jorge Martín, Ai Ogura y Di Giannantonio terminaron rebasándole en las últimas diez vueltas. Y lo peor es que con este último tuvo un rifirrafe en plena carrera que no gustó nada al español.

Concretamente y tal y como se aprecia en el video, el piloto italiano le adelantó mirándole a la cara, una chulería que molestó al 'Tiburón': "Insisto, pensaba que estaba más cerca, pero me la apunto para la siguiente. Ya nos veremos en la próxima carrera. A mi nadie me pasa mirándome".

Sobre su papel en el trazado francés, el piloto de KTM habló así de claro: "No sé si lo de hoy era lo máximo que había, quizá el cuarto puesto que lo hubiera podido asegurar, pero pensaba que Di Giannantonio estaba más cerca de lo que, en realidad estaba, y fui a defenderme más de la cuenta".

Al final, la estrategia no le salió bien: "Y eso me ha salido rana porque me ha pasado al final. Claramente no estábamos para luchar por el podio comparado con las Aprilia, han hecho un ritmo que daba miedo, sobre todo Martín y Ogura viniendo desde atrás. Hay que ser realistas de dónde estamos y hay que estar contentos porque es mi mejor resultado en Le Mans desde que estoy en MotoGP".

El mismo Pedro Acosta sabía que le podía pasar tal y como explicó en la previa: "En Le Mans siempre he tenido mucha velocidad hasta que llega el domingo". Y otra vez acabó perdiéndola en los últimos compases de la carrera. Al menos, consiguió su mejor registro en este circuito.

A Pedro Acosta le afectó la caída de Bagnaia

Por último, Acosta ha hablado sobre la caída que tuvo el italiano Pecco Bagnaia, justo delante de él: "Ha sido un poco extraño, primero cometió un par de errores en la vuelta anterior, y aproveché para tirarme encima de él y justo cuando estaba pegado a su rueda se ha caído. Ha sido un poco extraño, hacía mucho frío para el neumático duro delantero".

En este sentido, el murciano ha reconocido que le afectó dicha caída: "Estamos muy acostumbrados a ver a otros pilotos caerse, pero cuando lo ves tan cerca, es difícil pasar por el mismo punto en la siguiente vuelta y no pensar un poco en ello, y comprobar que todo está normal. Pero no tenemos tiempo para mirar al que se cae, nosotros seguimos mirando la pista, los pilotos somos egoístas y cuando uno se cae solo piensas unas cosa: uno menos".

Así va el Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Francia

Marc Márquez ha podido decir adiós a gran parte de sus aspiraciones de revalidar el título tras su caída en Francia. Sobre todo, viendo el ritmo de las dos Aprilia que continúan en lo más alto de la tabla:

1. M. Bezzecchi (Aprilia) - 128 puntos

2. J. Martín (Aprilia) - 127 puntos

3. F. Di Giannantonio (VR46) - 84 puntos

4. P. Acosta (KTM) - 83 puntos

5. A. Ogura (Trackhouse) - 67 puntos

6. Raúl Fernández (Trackhouse) - 62 puntos

7. M. Márquez - 57 puntos

8. A. Márquez (Gresini) - 55 puntos

9. P. Bagnaia (Ducati) - 43 puntos

10. E. Bastianini (Tech3) - 39 puntos

11. L. Marini (Honda) - 33 puntos

12. J. Zarco (LCR) - 29 puntos

13. B. Binder (KTM) - 28 puntos

14. F. Aldeguer (Gresini) - 27 puntos

15. F. Morbidelli - 27 puntos

16. F. Quartararo (Yamaha) - 26 puntos

17. D. Moreira (LCR) - 10 puntos

18. J. Mir (Honda) - 8 puntos

19. A. Rins (Yamaha) - 7 puntos

20. T. Razgatlioglu (Pramac) - 4 punto

21. J. Miller (Pramac) - 1 punto