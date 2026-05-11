Bagnaia y Álex Márquez tienen claro quién es el favorito para ganar el Mundial de MotoGP 2026

Tanto el piloto italiano como el español no han dudado el colgarle el cartel a Jorge Martín. Sobre todo, porque apuntan que está siguiendo la misma estrategia que en 2024

Jorge Martín volvió a dar un recital en Le Mans este pasado fin de semana como los que firmaba en 2024, año en el que se proclamó campeón del mundo. El madrileño se llevó la carrera sprint y la dominical. O lo que es lo mismo, ha sumado un total de 37 puntos y ya está a uno solo de su compañero Marco Bezzecchi, que va líder, en la clasificación general.

Tras pasar un año fatídico y bordear incluso la retirada por culpa de las lesiones, no hay piloto en la parrilla de salida de MotoGP que no se alegre de su renacer y del momento tan glorioso que está viviendo el de Aprilia.

Y uno de los que ha mostrado su admiración y le ha colocado el cartel de favorito para llevarse la corona este curso ha sido Pecco Bagnaia, precisamente al que le arrebató la suya hace dos temporadas.

El italiano, quien mostró una clara mejoría en Francia, se quedó con la miel en los labios por culpa de una caída cuando intentaba dar caza a Bezzecchi, que iba líder en ese momento. Y al finalizar la carrera comentó lo sucedido en todo el fin de semana.

Y entre todos los medios, Motorsport.com le preguntó por cómo veía a Jorge Martín este año: "Es claramente un candidato al título. Está empleando la misma estrategia que uso en 2024, cuando me ganó el título, terminando todas las carreras, puntuando siempre. Este fin de semana ha ganado las dos, en general es muy bueno en saber contentarse con un buen resultado cuando no puede ganar, y es por esa virtud de Jorge que yo perdí el Mundial del 2024".

En este mismo sentido, Pecco confiesa que su cuerpo transmite la tranquilidad de los campeones: "Honestamente, el viernes cené con él en el hopitality de Alpinestars (suministrador de equipamiento de ambos), y cuando le vi la cara, tan relajada, sabía que podía ganar hoy. Y lo ha hecho".

Por último, el piloto de Ducati confirmó su alegría por 'Martinator': "Estoy muy contento por él, se lo merece. El año pasado tuvo una temporada muy dura, sufrió más de veinte fracturas durante todo el año, con muchas operaciones. Y tener la fuerza de volver a este nivel es algo admirable. Le felicito a él y a Aprilia, que le dio un apoyo increíble el pasado año". Curiosamente, el año que viene heredará su puesto.

Jorge Martín vuelve a ganar 588 días después

Jorge Martín volvió a saborear en Le Mans las mieles del éxito después de 588 sin hacerlo. Concretamente, desde el GP de Indonesia de 2024. Y su primera victoria con Aprilia fue celebrada casi por toda la parrilla.

Otro de los que se alegró por él fue Álex Márquez, quien tampoco pudo acabar la carrera por otra caída casi a las primeras de cambio, en la tercera vuelta.

"Es impresionante. Cuando lo ves pilotar, ves que va sin miedo, a corazón abierto. Y en alguien que se ha hecho tanto daño, tantas veces, es algo extraño. Lo normal sería verle que va un poquito más rígido sobre la moto. En cambio, le ves que tiene muchísima confianza, la que tenía en 2023 o 2024", subrayó el piloto de Gresini.