Di Giannantonio rechaza el testigo de Marc Márquez en Ducati para el Gran Premio de Cataluña

El italiano es el único que parece poder competirle a las Aprilia en la clasificación general. Tras su cuarto puesto en Le Mans le ha quitado el tercer puesto a Pedro Acosta

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), tercero en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, asegura que le "encanta", correr en el circuito de Barcelona-Cataluña, escenario del Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

"El fin de semana de Barcelona siempre es increíble, con muchísimos aficionados y es un circuito precioso, en el que siempre me ha encantado correr", afirma Di Giannantonio en la nota de prensa enviada este miércoles por su equipo.

"Además, volvemos a la normalidad y para mí es genial, porque echo de menos MotoGP cada vez que no corro durante un tiempo", continúa 'Diggia', quien sobre el circuito explica que "es muy diferente a Le Mans".

"Pasamos de un circuito con mucho agarre a otro con muy poco, pero intentaremos jugar nuestras cartas y sacar provecho de este cambio de condiciones", comenta el piloto italiano, quien reconoce que "no es lo más adecuado para nosotros, a priori, pero intentaremos adaptarnos".

"Tenemos muchas cosas que probar, tanto este fin de semana como en la jornada de pruebas del lunes", recuerda Fabio di Giannantonio.

El único competidor de Aprilia en 2026 hasta la fecha

Visto el dominio aplastante de Aprilia, 'Diggia' parece ser la única alternativa de los de Borgo Panigale para competir contra Jorge Martín, Bezzecchi y compañía: "Al final, estoy contento, seguimos ahí en el campeonato; sin duda hemos perdido algunos puntos, pero no muchos, y sobre todo hemos confirmado la tercera posición en el Mundial de Pilotos, así que estoy contento", manifestó el piloto en tierras galas.

Tres de sus compañeros de fábrica y, a priori más favoritos que él, parecen no levantar cabeza. Los tres tocaron suelo el fin de semana en Francia: Marc Márquez, Álex Márquez (Gresini) y Pecco Bagnaia.

Sin embargo, el pasado fin de semana, Di Giannantonio dejó claro que no se siente parte del equipo de Ducati, sino del VR46, por lo que no cree que deba recoger el testigo de Marc Márquez.

Di Giannantonio recuerda para qué equipo pilota

Concretamente, esto lo dejó claro cuando le cuestionaron por si podría convertirse en la nueva referencia de Ducati este año. Y el transalpino mandó el balón fuera del campo: "Yo voy de amarillo. Esas preguntas son para las Ducati rojas". Una respuesta humilde para algunos y desagradable para algunos jefes de Ducati. seguramente.

Por otro lado, Di Giannantonio hizo un análisis del cambio que se está viviendo este curso: "Se ve desde principios de año que Aprilia ha dado un paso increíble respecto a 2025, los tres pilotos de delante están pilotando de forma excepcional, y nosotros solo tenemos que trabajar. Trabajamos bastante en Jerez, estamos intentando entender la mejor dirección, y hemos empezado a encontrarla en Francia, pero obviamente aún queda trabajo por hacer, porque en carrera solo hemos sido cuartos".

Y en este mismo sentido, el piloto italiano subraya dónde tiene Aprilia la ventaja a día de hoy: "Siempre es en la entrada en curva donde las Aprilia consiguen ser muy precisas, lo que les permite aprovechar mejor la salida porque toman la curva mucho más cerrada y de forma más constante y precisa en el interior, y eso hace que desgasten menos los neumáticos. Nosotros siempre nos quedamos muy atascados en la fase de entrada y eso nos condiciona mucho en la salida".