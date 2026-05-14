Pedro Acosta llega a Cataluña con la lección aprendida del año pasado

El de Mazarrón ha aterrizado en Montmeló con otra mentalidad distinta. En Le Mans perdió la tercera plaza del campeonato y quiere afrontar este certamen con más calma

El español Pedro Acosta (KTM RC 16), cuarto en la clasificación del mundial de MotoGP, ha recordado a su llegada al circuito de Barcelona-Cataluña, escenario este fin de semana del Gran Premio de Cataluña, lo vivido el año pasado y ha asegurado que llega con otra mentalidad.

"Fueron dos cuartos, pero volví a hacer una de las mías poniendo el blando cuando nadie lo llevaba. Creo que este año no me pasará, montaré lo mismo que lleve el de delante y listo, pero bueno, hay que ser realistas, al final, venimos a un circuito que Aprilia, incluso en la época de Aleix -Espargaró-, que no era la Aprilia de ahora, ya dominaba, entonces hay que contar que estarán las cuatro Aprilia delante, luego cinco Ducati, y luego estaremos nosotros como la novena moto o algo así, o la décima", ha manifestado el Tiburón de Mazarrón a los medios de comunicación en el circuito.

"El décimo es un buen punto de partida, todo lo que venga mejor que eso, bueno será", insiste el murciano.

"Habrá que tomárselo con calma, porque ahora, después de Le Mans, que parecía que el problema con los neumáticos lo teníamos resuelto, volvió a aparecer de la nada, ahora es como otra interrogación que ponemos encima de la mesa y por eso habrá que tomárselo como un fin de semana con calma, sin muchas expectativas, salir mañana, subirme a la moto y ver por dónde estamos", ha explicado Acosta.

Alberto Puig cambiar de cargo en Honda Racing Corporation

Y mientras tanto, en los prolegómenos de este certamen, el español Alberto Puig, de 59 años, ha sido nombrado asesor de Honda Racing Corporation (HRC) a partir de 2027, después de estar casi una década como director del equipo oficial HRC de MotoGP.

Así, Alberto Puig ocupará un puesto clave en Honda Racing Corporation, que seguirá contando con su experiencia de más de cuatro décadas en el Campeonato del Mundo de Motociclismo.

El expiloto barcelonés asume un nuevo rol en Honda HRC, en el que fue director del equipo oficial desde 2018, momento en el que guió al equipo a la consecución de dos triple coronas consecutivas.

En su nuevo puesto continuará colaborando con la dirección y el personal de Honda HRC en diversas tareas relacionadas con todas las actividades de motociclismo y como asesor de HRC seguirá contribuyendo al desarrollo de los programas de formación de jóvenes pilotos, según se explica en un comunicado hecho público por HRC.

Al tiempo, reforzará los esfuerzos de Honda en los campeonatos de MotoGP y WorldSBK, apoyando a la dirección y a los pilotos mediante una evaluación global de las actividades de Honda HRC en el motociclismo.

"Entré por primera vez al 'paddock' del Campeonato del Mundo en 1987 y desde entonces he sido piloto, he trabajado con jóvenes pilotos, he sido jefe de pilotos y jefe de equipo, siempre con Honda", recuerda Alberto Puig en la nota de prensa.

"Durante este tiempo, he vivido muchos momentos, tanto positivos como negativos, que me han aportado un valioso conocimiento sobre cómo trabajar con pilotos, personas y diferentes situaciones", continúa.

"He dedicado mi vida a liderar desde la primera línea y ahora siento que mis habilidades son ideales para tener una visión global, ya que tengo muchas ganas de utilizar mi experiencia en esta nueva oportunidad para ayudar a Honda HRC, a sus pilotos y a su personal a crecer y afrontar todos los retos y éxitos que ofrece la competición", afirma Puig.