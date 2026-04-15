Aleix Espargaró se despide de la moto de Honda hasta nuevo aviso

El piloto catalán pasará por el quirófano para corregir la grave lesión que se produjo en su espalda tras el accidente sufrido en Sepang el pasado 9 de abril

El español Aleix Espargaró, piloto probador del fabricante japonés Honda, sufrió el pasado 9 de abril una fuerte caída mientras realizaba unas pruebas privadas para su departamento de competición Honda Racing Corporation (HRC) en el circuito malasio de Sepang. Y tras ser trasladado al centro médico Aurelius Hospital Negeri Sembilan, en el que le detectaron la fractura de cuatro vértebras, ahora va a ser sometido a una intervención quirúrgica para reparar el daño sufrido en su espalda.

A través de las redes sociales, el mayor de los hermanos Espargaró tranquilizó a sus amigos y seguidores: "El martes, durante los entrenamientos aquí en Sepang, sufrí una caída muy fuerte. Sufrí varias contusiones y cuatro vértebras fracturadas, aunque por muy poco, y, afortunadamente, no afectaron a la médula espinal. Tras unos días en el Hospital CU Aurelius, donde me han tratado increíblemente bien, ahora puedo volar a casa con Laura, que ha venido al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y ya he perdido la cuenta…) y allí evaluaremos si es necesaria una intervención quirúrgica en Quirón Dexeus".

Pues dicho y hecho, el piloto probador de HRC va a pasar por 'boxes' este miércoles 15 de abril en Barcelona para corregir dichas lesiones. Concretamente, será intervenido de la fractura de las vértebras T3 y T4, en la zona dorsal, aprovechándose la misma operación para fijar otras dos vértebras dañadas en el accidente.

El accidente de Aleix Espargaró fue serio pero pudo ser peor

Como bien dijo el propio Aleix, afortunadamente la caída no tocó su médula, lo que podría haberle llevado a la retirada definitiva. No obstante, su recuperación irá para largo y nadie espera que reaparezca sobre el asfalto en unos meses.

"Esta vez ha sido bestia... Pero habrá que luchar y ser positivo como siempre para recuperarse a tope, y más con una compi de viaje tan top a mi lado! Gracias a todos x los mensajes de animo! Gracias a todo mi equipo Honda por cuidar de mí estos últimos días. ¡Perdón por el susto, volveré!". Este fue el mensaje que dejó escrito Aleix en sus redes sociales con una foto junto a su esposa y madre de sus dos hijos, Laura Montero, quien no dudó en viajar a Malasia para acompañarle en unos momentos tan complicados.

Aleix Espargaró se opera en Barcelona

Tras volar de regreso a Barcelona, Aleix fue ingresado en el Hospital Universitario Dexeus-Quirón, donde se le han realizado múltiples exploraciones para acabar determinando que la mejor opción para el piloto catalán es pasar por el quirófano.

El doctor Bartolomé Fiol Busquets, neurocirujano especialista en cirugía de columna cervical y lumbar, entre otras, será el encargado de realizarle dicha intervención.