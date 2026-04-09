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Tremendo accidente de Aleix Espargaró: cuatro vértebras fracturadas y la médula a salvo por los pelos

El piloto español manda un mensaje tranquilizador al asegurar que podrá regresar pronto a casa tras ser tratado en el centro médico 'Aurelius Hospital Negeri Sembilan'

Tremendo accidente de Aleix Espargaró: cuatro vértebras fracturadas y la médula a salvo por los pelos

Aleix Espargaró, en una foto compartida por él mismo desde el hospital.@aleixespargaro

Alvaro ArenillasAlvaro Arenillas 2 min lecturaSin comentarios

El español Aleix Espargaró, piloto probador del fabricante japonés Honda, ha sufrido una fuerte caída mientras realizaba unas pruebas privadas para su departamento de competición Honda Racing Corporation (HRC) en el circuito malasio de Sepang.

El mayor de los hermanos Espargaró fue trasladado al centro médico 'Aurelius Hospital Negeri Sembilan', en el que se apreció la fractura de 'cuatro vértebras', con la posibilidad de tener que someterse a una 'cirugía', según explica Aleix Espargaró en su cuenta de la red social de Instagram, en la que tranquiliza a sus seguidores al confirmar que no existen 'daños en la médula espinal', y ya se encuentra de regreso a casa.

"El martes, durante los entrenamientos aquí en Sepang, sufrí una caída muy fuerte. Sufrí varias contusiones y cuatro vértebras fracturadas, aunque por muy poco, y, afortunadamente, no afectaron a la médula espinal", explica Aleix Espargaró en su cuenta de la red social.

"Tras unos días en el Hospital CU Aurelius, donde me han tratado increíblemente bien, ahora puedo volar a casa con Laura, que ha venido al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y ya he perdido la cuenta…) y allí evaluaremos si es necesaria una intervención quirúrgica en Quirón Dexeus", continúa el piloto probador de HRC.

En desarrollo.

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