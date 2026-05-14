Marc Márquez, señalado por todos

Pese a estar ausente en el Gran Premio de Catalunya 2026, el piloto de Cervera es el gran protagonista y todos los pilotos punteros se han referido a su ausencia en uno u otro sentido

Marc Márquez es el gran ausente del gran premio que este fin de semana se va a celebrar en su tierra. La caída en Le Mans obligó a adelantar una operación que, según él mismo ha reconocido posteriormente, estaba programada para después de correr en el Gran Premio de Catalunya 2026. Y a eso se añadió otra por los daños producidos en el circuito francés.

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La ausencia de la prueba gala, donde se cayó en el Sprint, y de la catalana le alejan mucho de la pelea por revalidar el campeonato del mundo de MotoGP. Sin embargo, pocos son los que no temen su 'regreso'. Pese a estar ausente en Montmeló, ha sido el gran protagonista y todos sus rivales se han referido de una u otra forma a él. Ya sea para desearle una buena recuperación, para valorar sus opciones ahora que no está o para advertir que sigue siendo un rival, Marc Márquez ha 'estado presente'.

"Marc, el año pasado, ganó el campeonato por más de 100 puntos, y lo hizo en Japón, a 5 grandes premios del final. Personalmente, yo nunca le descarto de la lucha por el título. Ahora es muy temprano, está todo muy abierto. Cuando vuelva, tendrá mucha hambre de victoria y estará en disposición de luchar. Y luchará", avisa un Marco Bezzecchi que sigue sin asumir su papel de gran favorito, ni siquiera ahora que su supuesto gran rival está en fuera de juego.

Jorge Martín espera a Marc Márquez

Ahora, su gran rival es su compañero, Jorge Martín. Sin embargo, éste también apunta a Marc Márquez y lo mete en la pelea por el título de MotoGP. "Si alguien ha demostrado que puede ir de lo más bajo a lo más alto en lo deportivo, ése es Marc Márquez, y lo único que espero es que regrese pronto", señalaba un Martín que agradeció mucho al de Cervera el apoyo que le dio el pasado año, cuando sufrió su grave lesión.

Martín también valoraba cómo había podido ganar Sprints y luchar por los primeros puestos, Marc Márquez, con el problema que ahora ha reconocido que tenía. "Lo cierto es que con toda la adrenalina, al pilotar no lo sientes tanto. Aguantas bien en competición, pero luego te da el bajón y acabas destrozado. Creo que es una cuestión de adrenalina y de presión. Y me imagino que depende también de la lesión", añadía 'Martinator'.

Di Giannantonio no sólo no lo descarta, sino que ensalza su capacidad para pelear lesionado. "Es de admirar el nivel de dolor que es capaz de soportar, pero también Jorge Martín, por ejemplo ha hecho un retorno increíble, también lo hizo en 2018 cuando corrió con una mano rota, y ganó, en Moto3. Yo también he corrido con una clavícula rota. Los pilotos hacemos estas cosas, pero lógicamente, lo que ha hecho Marc es increíble", señalaba el italiano de VR46. "En Le Mans hizo una vuelta en la Q1 -récord de la pista- increíble y que muy pocos puedes hacer", reconocía.

Pecco Bagnaia y Pedro Acosta le desean lo mejor

Si sus grandes rivales lo ven así, los que son y serán sus compañeros también valoraron su ausencia. Bagnaia reconoció que le había mandado ánimos y Pedro Acosta, con quien compartirá equipo el próximo año, admitía que no le gusta verlo en esa situación.

"A un tío que lleva tanto sufrido los últimos años no da gusto verlo así. Que venga lo antes que pueda", afirma el Tiburón de Mazarrón desde el circuito de Montmeló. Su actual compañero, Marco Bezzecchi, tenía el mismo deseo. "Le envié un mensaje a Marc y está bien. Le necesitamos, así que espero que vuelva pronto", añade el italiano.

Álex Márquez tranquiliza con la situación de Marc

Lógicamente, el que mejor conoce cómo está en su hermano Álex, que dejaba un mensaje optimista de cara al futuro del piloto de Ducati Lenovo. "Bien, está bien, más animado", indica el menor de los Márquez, que recuerda con eso la imagen de Marc llorando tras caerse en Le Mans y que se ha podido ver en el Inside Ducati publicado esta semana.

"Es verdad que el primer golpe siempre es duro, pero está mucho más animado, positivo y con ganas de volver. Como es el ADN de Marc", señala su hermano Álex, quien también aclara que su ausencia no cambia nada con respecto a sus objetivos y a cómo afronta el Gran Premio de Catalunya 2026. "Que yo sepa, encima de la moto voy solo. Esté Marc o no, es lo mismo. Es verdad que en circuitos donde él marca la diferencia, tipo Austin, donde sabes que en la primera salida te puede meter tranquilamente medio segundo, ahí es donde Marc nos sube el nivel a todos. (...) Al final no cambia nada, si pienso que sin Marc me cambia el fin de semana es un error. Hay veintiún pilotos más", avisa Álex Márquez.