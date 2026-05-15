Ducati actualiza la situación de Marc Márquez

El team manager del equipo italiano deja claro cuál va a ser la prioridad a la hora de decidir el regreso del piloto español

El nombre de Marc Márquez ha estado muy presente en Montmeló desde el arranque del Gran Premio de Catalunya 2026. Ya sea por las optimistas palabras de su hermano Álex, porque sus rivales (Bezzechi, Martín o Di Giannantonio) lo tengan muy presente y sigan viéndolo con opciones de ganar el Mundial o, como Bagnaia y Acosta, porque le deseen una pronta recuperación, todos han pensado en el gran ausente del gran premio de casa.

Allí se ha producido un accidentado arranque, con muchas caídas y, en especial, con una de Jorge Martín que ha hecho a su equipo temer por su integridad. Y también se ha podido ver el paso adelante de las KTM, que han hecho el mejor tiempo en la Práctica con Pedro Acosta, pero que también han metido a Binder entre los tres primeros.

Ducati, por su parte, decidió no suplir a Marc Márquez en Barcelona y sólo si no llega a Mugello ha anunciado que lo hará. Previsiblemente será con Bullega. Sin embargo, tienen plena confianza en que el piloto de Cervera estará recuperado para entonces. Aunque no quiere precipitarse y dejan la decisión totalmente en sus manos.

"Hablé con Marc ayer. Creo que la situación es buena. Marc está muy contento, porque con todas estas operaciones se ha liberado de un peso, de un problema, que estaba claro desde el inicio de temporada que lo limitaba", señala el team manager de Ducati, Davide Tardozzi, a la web oficial de MotoGP. El problema al que se refería pudo verse en el último programa de Inside Ducati. Cuando se vio a Marc Márquez llorando y desvelando que estaba pilotando "con un brazo y medio" porque el accidente de Indonesia le había movido un tornillo y éste le presionaba el nervio radial.

Con el problema solucionado, se espera ver a Marc Márquez al cien por cien, algo que no se ha podido ver en este arranque de temporada. "La operación fue bien y tenemos que esperar a la nueva visita con los doctores, pero debemos esperar que todo vaya bien. (...) En este momento, lo más importante es que Marc se recupere y que vuelva en forma sobre la moto. El tiempo que necesite, ya lo veremos. Lo esperamos. Cuando vuelva, creo que nos dará todavía muchas satisfacciones", asegura Tardozzi.

Tardozzi advierte de lo que ha sufrido Marc Márquez

El italiano tiene claro lo mucho que ha sufrido en estas últimas semanas el piloto de Cervera, quien en ese video desveló que había decidido operarse el hombro después de correr este Gran Premio de Catalunya, pero que la caída en Le Mans lo precipitó todo.

"Creo que Marc lo ha explicado todo. Sus palabras son claras. Creo que todo el mundo sabe que ha sufrido mucho en este inicio de temporada y vamos a esperar que la operación haga su proceso", añadió Tardozzi, quien se rinde ante un piloto que admiraba desde que era rival y con el que mantiene una gran relación desde hace mucho tiempo. "Por lo que nos dijo el doctor, Marc ha demostrado otra vez que es un superhéroe y un superpiloto. Es algo increíble porque con la situación de su cuerpo nadie podría hacer lo que ha hecho él", añade.

El Gran Premio de Italia, que se disputa en el circuito de Mugello, se celebra dentro de quince días. Para entonces espera que Marc Márquez esté completamente recuperado de su operación, aunque si es muy precipitado, reaparecería siete días después, en el Gran Premio de Hungría que se celebra en el circuito de Balaton Park.