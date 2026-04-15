El plan del Athletic sigue su curso: acuerdo verbal con Terzic

Aunque el adiós de Iraola del Bournemouth ha hecho que muchos aficionados rojiblancos se ilusionen con su regreso, el gran favorito de Jon Uriarte para relevar a Ernesto Valverde de cara a la próxima campaña sigue siendo el técnico alemán

La tercera etapa de Ernesto Valverde en el Athletic Club está llegando a su fin de un modo que no hace honor a su trayectoria en el banquillo rojiblanco. Las opciones de revalidar un billete para Europa siguen ahí, especialmente si las plazas continentales llegan hasta el séptimo u octavo clasificado, lo que dependerá del puesto que ocupe el campeón de la Copa del Rey y de que España se lleve finalmente la segunda plaza extra de Champions. Pero en Bilbao se mira más bien a la cola. Y es que la permanencia tampoco está asegurada a falta de siete jornadas, con el descenso a seis puntos. Todo ello, en una decepcionante campaña en la que ya se ha batido el récord de derrotas, con 22.

En busca de la tranquilidad para definir el futuro

A esta inestable situación se suma un proceso electoral abierto sin alternativa a Jon Uriarte, pues el plazo de presentación de candidaturas finalizará el sábado y no se atisba ninguna sorpresa en este sentido. Tres días después, el martes 21 de abril, tocará enfrentarse de nuevo al plebiscito de un San Mamés que mostró su enfado con pitos en el último choque ante el Villarreal. El duelo ante Osasuna se erige como una nueva oportunidad para alcanzar la tranquilidad y poder avanzar en el asunto que todos desean descifrar: el relevo del 'Txingurri'.

Eso no quiere decir que no se hayan producido movimientos en la sombra. Es más, es un secreto a voces que el gran favorito de Uriarte es Edin Terzic. Aunque en las últimas horas ha vuelto a sonar con fuerza el nombre de Andoni Iraola, que ha confirmado su adiós del Bournemouth después de tres temporadas. Esto ha hecho que muchos aficionados expresen su deseo de ver al de Usurbil en el banquillo de la 'Catedral'. Pero en realidad el plan del Athletic se mantiene inalterable.

Iraola sigue en la lista, pero Terzic cuenta con más opciones

Como ha apuntando el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de fichajes, el técnico vasco sigue figurando en la lista de candidatos que maneja la dirección deportiva rojiblanca, comandada por Mikel González. Pero Terzic es el que más posibilidades parece tener en estos momentos, hasta el punto de que ya existe un acuerdo verbal entre las partes para que el que germano vuelva al trabajo dos años después de su salida del Borussia Dortmund, al que llevó a la final de la Champions.

Después de haber dicho 'no' esta misma temporada a ofertas del West Ham o la Real Sociedad, que lo tanteó antes de firmar a Matarazzo, al preparador alemán le ilusiona la opción de dirigir al Athletic. El que fuese asistente de Slaven Bilic en el propio West Ham y el Besiktas no ha tenido prisas por volver a sentarse en un banquillo tras su única experiencia en la elite, priorizando a sus 43 años tanto el proyecto deportivo como las características del club.

Todo apunta a que Iraola seguirá en la Premier League

Por contra, en el caso de Iraola se da casi por hecho que seguirá entrenando en la Premier League, donde el Crystal Palace está muy interesado en sus servicios. Aunque según El Correo, no se trata de la única oferta que maneja, siendo varios los clubes ingleses que andan tras sus pasos. Sin ir más lejos, hace no mucho llamó a su puerta el Tottenham, que ahora ha recurrido a De Zerbi, otro que gustaba en el Athletic, para tratar de salvar la categoría.

El poderío económico del fútbol ingles, y sus atractivos proyector deportivos, son argumentos de peso para pensar que Iraola no regresará por ahora a España. Habrá que esperar, por tanto, para ver como técnico en San Mamés al sexto jugador con más partidos en la historia del club rojiblanco. Ahora es Terzic quien lleva la delantera en una carrera en la que quedaron atrás opciones como las de Iñigo Pérez, Mauricio Pochettino o Claudio Giráldez, ya renovado por el Celta de Vigo.